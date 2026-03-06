Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані

Фото: pixabay

Війна на Близькому Сході та ескалація навколо Ірану вже почали впливати на світові енергетичні ринки. Через ризики перебоїв із постачанням нафти та проблеми з морською логістикою ціни на пальне в багатьох країнах Європи помітно зросли. Найбільше це відчули водії у країнах ЄС, де бензин і дизель коштують значно дорожче, ніж в Україні.

УНН запитали експертів, чому так відбувається і чого слід очікувати далі.

Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців

Причиною подорожчання стали ризики для поставок нафти з Перської затоки, де зосереджені одні з найбільших запасів енергоносіїв у світі. Крім того, експерти побоюються можливих проблем із транзитом через Ормузьку протоку - один із найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі.

Німеччина

Однією з країн, де водії вже відчули подорожчання пального, стала Німеччина. Наразі середня ціна літра бензину А-95 становить близько 1,96 євро (99,7 гривні).

Втім, на деяких автозаправних станціях ціни ще вищі. Найдорожчою АЗС у країні вважається станція ESSO A3 Donautal West у Баварії, неподалік міста Пассау.

Там пальне коштує:

літр бензину Super – 2,48 євро (126,2 гривні);

літр бензину Super E10 – 2,41 євро (122,6 гривні).

У лютому 2026 року середня ціна бензину А-95 у Німеччині становила приблизно 1,80 євро за літр. (91,6 грн за літр).

Франція

У Франції також зафіксовано зростання вартості пального. Наразі середня ціна бензину А-95 становить близько 1,82 євро за літр (92,6 гривні).тДизельне пальне коштує приблизно 1,83 євро за літр (93,1 гривні).

Для порівняння, ще у лютому бензин у Франції коштував приблизно 1,72–1,74 євро, тобто приблизно на 5–10 центів дешевше.

Італія

В Італії ціни на пальне традиційно високі через значні податки на енергоносії. Наразі бензин А-95 коштує приблизно 1,80 євро за літр (91,6 гривні). Дизельне пальне продається приблизно по 1,88 євро (95,7 гривні).

Ще у лютому бензин у країні коштував приблизно 1,70–1,72 євро, тому подорожчання також становить близько 10 центів за літр.

Португалія

У Португалії пальне трохи дешевше, але також демонструє зростання. Станом на початок березня бензин А-95 коштує приблизно 1,79 євро за літр (91,1 гривні). Дизельне пальне продається приблизно по 1,73 євро (88,0 гривні).

У лютому бензин коштував близько 1,68–1,70 євро, тому ціни зросли приблизно на 6–8 центів.

Бельгія, Іспанія та країни Балтії

У низці інших країн Європи ціни на пальне поки що залишаються нижчими, ніж у країнах Західної Європи, однак і там фіксується поступове подорожчання.

Зокрема, у Бельгії середня ціна бензину становить приблизно 1,60 євро за літр (81,4 гривні). Для порівняння, у лютому бензин у країні коштував приблизно 1,50–1,52 євро, тобто подорожчання становило близько 8–10 центів.

В Іспанії бензин А-95 наразі продається приблизно по 1,58 євро за літр (80,4 гривні). У лютому ціна трималася на рівні 1,48–1,50 євро, тому також відбулося зростання приблизно на 8–10 центів.

У країнах Балтії пальне традиційно дешевше, ніж у більшості держав ЄС, однак і там відчувається вплив світового подорожчання нафти.

В Естонії бензин коштує приблизно 1,51 євро за літр (76,8 гривні), у Латвії – близько 1,53 євро (77,8 гривні), а в Литві – приблизно 1,49 євро (75,8 гривні).

Ще у лютому середня ціна бензину в країнах Балтії коливалася в межах 1,40–1,43 євро за літр, тому за кілька тижнів пальне подорожчало приблизно на 6–10 центів.

Польща

У Польщі ціни на пальне залишаються нижчими, ніж у більшості країн Західної Європи, однак і тут спостерігається поступове подорожчання.

Станом на початок березня середня ціна бензину А-95 у країні становить приблизно 6,55 злотого за літр, що еквівалентно близько 1,52 євро (77,3 гривні). Дизельне пальне коштує приблизно 6,65 злотого, або близько 1,54 євро (78,4 гривні) за літр.

Для порівняння, у лютому бензин у Польщі коштував приблизно 6,20–6,30 злотого за літр, тому зростання також стало відчутним для водіїв.

Скандинавські країни

У країнах Північної Європи пальне традиційно залишається одним із найдорожчих на континенті через високі податки та екологічні збори. Однак навіть там у березні зафіксували подальше зростання цін на бензин і дизель.

У Швеції середня ціна бензину А-95 становить приблизно 1,92 євро за літр (97,7 гривні). Для порівняння, у лютому бензин коштував близько 1,82–1,85 євро, тому подорожчання становило приблизно 7-10 центів за літр.

У Данії бензин продається приблизно по 1,98 євро за літр (100,7 гривні). У лютому середня ціна становила близько 1,88–1,90 євро, тобто пальне подорожчало приблизно на 8–10 центів.

У Фінляндії ціни також залишаються високими. Наразі бензин А-95 коштує приблизно 1,95 євро за літр (99,2 гривні). Ще у лютому середня ціна була на рівні близько 1,84–1,87 євро.

У Норвегії, яка є великим експортером нафти, пальне також дороге через високі податки. Станом на початок березня бензин коштує приблизно 2,05 євро за літр (104,3 гривні). У лютому ціна трималася приблизно на рівні 1,95–1,98 євро.

Таким чином, навіть у країнах, які мають власний видобуток нафти або стабільну економіку, ціни на пальне за останні тижні зросли приблизно на 7–10 центів за літр.

Нідерланди - найдорожче пальне в Європі

Найвищі ціни на пальне в Європі наразі фіксуються у Нідерландах. Це пов’язано насамперед із високими податками на паливо, а також загальними тенденціями на європейському енергетичному ринку.

Станом на початок березня бензин коштує приблизно 2,19 євро за літр (111,4 гривні), тоді як дизельне пальне продається приблизно по 2,02 євро (102,8 гривні). Для порівняння, у лютому середня ціна бензину в країні становила приблизно 2,05–2,08 євро за літр, тому за кілька тижнів пальне подорожчало приблизно на 10–14 центів.

Молдова

Подорожчання пального відчувається і в країнах, які не входять до Європейського Союзу. Наприклад, у Молдові станом на 6 березня 2026 року бензин А-95 коштує приблизно 24,33 лея за літр, що становить близько 1,21 євро (61,6 гривні).

Фінансист Віктор Гальчинський у коментарі для УНН пояснював, що будь-яка напруженість у регіоні Перської затоки миттєво впливає на енергетичні ринки.

Ми бачимо певний ажіотаж на валютному ринку, бачили, що відбувається з тим же доларом. Але енергетичні ринки реагують ще швидше - зазначив експерт.

За його словами, ринок реагує не лише на сам факт бойових дій, а на ризики втрати величезних обсягів нафти.

Конфлікт охоплює країни з одними з найбільших у світі запасів нафти. Це Іран, Саудівська Аравія, Емірати, Ірак, Кувейт. Ми говоримо про колосальні обсяги. Якщо через війну ці поставки обмежені або заблоковані, ринок миттєво реагує зростанням ціни - пояснив він.

Ормузька протока

Йдеться не лише про саму нафту, а про її експорт через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 27% світового нафтового транзиту. Це ключова артерія світового ринку. Якщо її блокують ракетними ударами чи атаками дронів по танкерах – це автоматично піднімає котирування. Навіть сам ризик такого сценарію штовхає ціну вгору - зазначив Гальчинський.

Що відбувається на світових ринках

Зростання цін на нафту вже відчувається не лише в Європі. У країнах Азії, які сильно залежать від імпорту нафти, енергетичні ринки також реагують на ситуацію. У США ціни на бензин поки що залишаються стабільнішими завдяки власному видобутку нафти, однак у разі тривалої війни ціни можуть зрости і там.

Трамп назвав військову операцію проти Ірану важливішою за зростання цін на пальне в США

Ескалація навколо Ірану вже стала одним із головних факторів зростання цін на пальне у світі. Через ризики для поставок нафти та ключових транспортних маршрутів бензин і дизель у багатьох країнах Європи за короткий час помітно подорожчали.

Якщо конфлікт на Близькому Сході затягнеться або поставки нафти через Ормузьку протоку будуть обмежені, ціни на пальне можуть продовжити зростати, що вплине не лише на Європу, а й на світову економіку загалом.

