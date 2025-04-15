Рішення Трампа призупинити підвищення мит позитивно сприйняли в Європі та Азії. Невизначеність зберігається, тримаючи світ у напруженні, але є надія на економічну розсудливість.
Азійські країни реагують на тарифи США, захищаючи свої фінансові інтереси. Японія веде переговори, Південна Корея надає підтримку автовиробникам, Індія знижує ставки.
За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.
В Україні очікується зниження цін на молоко через спалахи ящуру в Європі та скасування пільг ЄС для українського експорту. З 1 квітня ціна може знизитися ще на 20-30 коп.
Україна готова прийняти військовий контингент, але є розбіжності з партнерами щодо чисельності. Зеленський бачить союз Європи та США у гарантіях безпеки.
ВООЗ повідомляє про припинення лікування ВІЛ та інших хвороб у 50 країнах через зупинку фінансування USAID. Трамп призупинив роботу агентства, яке щорічно витрачає $40 млрд на гуманітарну допомогу.
6 лютого світ відзначає День без мобільного телефону, День бармена та День боротьби з операціями, що калічать жіночі органи. Кожне свято має свою унікальну історію та значення.
Літній період на європейському газовому ринку перетворюється з традиційно спокійного на сезон високих ризиків. Через скорочення поставок з росії та геополітичні фактори, літні ціни на газ перевищують зимові.
У 2023 році 51100 жінок і дівчат загинули від рук партнерів або родичів, в середньому це 140 жертв щодня. Найвищий показник зафіксовано в Африці - 21 700 жертв за рік.
Експорт російського СПГ за січень-жовтень досяг 26,4 млн тонн, з яких 51% надійшло до Європи. У жовтні обсяг експорту склав 2,97 млн тонн, що стало найвищим показником за рік.
Компанія Intelsat підтвердила повну втрату свого супутника 33e через "аномалію". Космічні сили США відстежують близько 20 фрагментів, а ExoAnalytic Solutions повідомляє про 57 частин космічного сміття.
Обсяги поставок нафти з росії зросли до 3,47 млн барелів на день, досягнувши найвищого рівня з кінця червня.
Як у громадах Київщини підтримують розвиток економіки.
З початку роботи Українського морського коридору порти Великої Одеси обробили 75 млн тонн вантажів, з яких 50,1 млн тонн - аграрна продукція. Експорт здійснювався у 50 країн світу, а цілодобовий режим збільшив показники на 20%.
11 жовтня відзначається Міжнародний день дівчаток, започаткований ООН у 2011 році. Мета - привернути увагу до проблем нерівності та насильства щодо дівчат, а також продемонструвати їхні можливості у сучасному світі.
За даними WWF, чисельність диких тварин у світі зменшилася на 73% з 1970 року через вплив людини. Найбільше постраждали прісноводні види, основними загрозами є втрата середовищ існування та надмірна експлуатація.
Китайські військові кораблі вперше увійшли в Північний Льодовитий океан для спільного патрулювання з російськими. Це символізує тісніші зв'язки між Пекіном і Москвою та їхній зростаючий інтерес до Арктики.
На думку вчених, пращури сучасних носорогів з’явилися на нашій планеті більше 30-ти мільйонів років тому. З ХІХ століття через безконтрольне полювання популяція носорогів суттєво скорочуватися.
Росія веде інформаційну кампанію про Курщину для внутрішньої та зовнішньої аудиторії. Мета - дискредитувати Україну, поширити фейки про "добровільну" здачу в полон та зменшити повідомлення про успіхи ЗСУ.
Батьківщиною повітряних зміїв вважається Китай, де вони з’явилися близько трьох тисяч років тому. Зміїв виготовляли здебільшого у вигляді міфологічних істот.
На Олімпійських іграх у Парижі працював Український дім Volia Space, який відвідали понад 15 тисяч гостей. Проєкт став важливим медійним центром та місцем культурної дипломатії, розповідаючи світу про Україну.
Президент Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство. Проект визначає принципи громадянства та підстави для його втрати, зокрема при набутті громадянства держави-агресора.
Україна може відчути наслідки обвалу, який стався на фондових ринках в Азії. Він може проявитися у зниженні доходів від експорту.
Світові фондові ринки відновлюються після вчорашнього обвалу. Індекси зростають, але експерти попереджають, що стабілізація може бути тимчасовою і залежить від економіки США та дій ФРС.
Російська компанія Urals розпочала постачання нафти до Азії через Північний Льодовитий океан. Перший танкер з 100 000 тонн нафти вирушив з порту Приморськ до Китаю через Баренцеве море.
Римський Колізей відкрив двері для нічних екскурсій, щоб уникнути денної спеки та натовпів. Годинні тури проводяться щочетверга і коштують дорожче за звичайні відвідування.
Астероїд Апофіс діаметром 340-375 метрів пройде за 32 000 км від Землі у 2029 році. NASA і ESA планують відправити космічні кораблі для вивчення цієї рідкісної події.
Експорт агропродукції України зріс на 5% до $12,45 млрд у першому півріччі 2024 року. ЄС залишається головним імпортером, а експорт до Африки збільшився в 1,7 рази.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність Литві за потужну підтримку, включаючи 1,2 млрд євро допомоги, гостинність для українських біженців та адвокацію членства України в ЄС і НАТО, під час свого онлайн-звернення до литовських послів.
Міністерство закордонних справ України розширило доступ до консульських послуг за кордоном, надавши 24 установам у 20 країнах доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що дозволить українцям отримувати повторні свідоцтва та витяги з реєстру.