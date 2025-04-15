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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24713 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 09:52 • 195627 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 77423 перегляди

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ВООЗ повідомляє про припинення лікування ВІЛ та інших хвороб у 50 країнах через зупинку фінансування USAID. Трамп призупинив роботу агентства, яке щорічно витрачає $40 млрд на гуманітарну допомогу.

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Літній період на європейському газовому ринку перетворюється з традиційно спокійного на сезон високих ризиків. Через скорочення поставок з росії та геополітичні фактори, літні ціни на газ перевищують зимові.

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Експорт російського СПГ за січень-жовтень досяг 26,4 млн тонн, з яких 51% надійшло до Європи. У жовтні обсяг експорту склав 2,97 млн тонн, що стало найвищим показником за рік.

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Як у громадах Київщини підтримують розвиток економіки.

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З початку роботи Українського морського коридору порти Великої Одеси обробили 75 млн тонн вантажів, з яких 50,1 млн тонн - аграрна продукція. Експорт здійснювався у 50 країн світу, а цілодобовий режим збільшив показники на 20%.

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11 жовтня: Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день яйця

11 жовтня відзначається Міжнародний день дівчаток, започаткований ООН у 2011 році. Мета - привернути увагу до проблем нерівності та насильства щодо дівчат, а також продемонструвати їхні можливості у сучасному світі.

УНН Lite • 11 жовтня, 03:03 • 119540 перегляди

За пів століття чисельність диких тварин у світі скоротилася більш як на 70% - звіт WWF

За даними WWF, чисельність диких тварин у світі зменшилася на 73% з 1970 року через вплив людини. Найбільше постраждали прісноводні види, основними загрозами є втрата середовищ існування та надмірна експлуатація.

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Китайські кораблі вперше патрулюють Арктику спільно з російськими військами

Китайські військові кораблі вперше увійшли в Північний Льодовитий океан для спільного патрулювання з російськими. Це символізує тісніші зв'язки між Пекіном і Москвою та їхній зростаючий інтерес до Арктики.

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На думку вчених, пращури сучасних носорогів з’явилися на нашій планеті більше 30-ти мільйонів років тому. З ХІХ століття через безконтрольне полювання популяція носорогів суттєво скорочуватися.

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рф проводить інформаційну кампанію щодо теми Курщини – ЦПД

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Батьківщиною повітряних зміїв вважається Китай, де вони з’явилися близько трьох тисяч років тому. Зміїв виготовляли здебільшого у вигляді міфологічних істот.

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На Олімпійських іграх у Парижі працював Український дім Volia Space, який відвідали понад 15 тисяч гостей. Проєкт став важливим медійним центром та місцем культурної дипломатії, розповідаючи світу про Україну.

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Експерт назвала можливі наслідки обвалу азійських фондових ринків та спрогнозувала, що буде далі

Україна може відчути наслідки обвалу, який стався на фондових ринках в Азії. Він може проявитися у зниженні доходів від експорту.

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Астероїд Апофіс діаметром 340-375 метрів пройде за 32 000 км від Землі у 2029 році. NASA і ESA планують відправити космічні кораблі для вивчення цієї рідкісної події.

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Міністерство закордонних справ України розширило доступ до консульських послуг за кордоном, надавши 24 установам у 20 країнах доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що дозволить українцям отримувати повторні свідоцтва та витяги з реєстру.

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