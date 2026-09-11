У Білому домі заявили, що представник рф візьме участь у зустрічі міністрів енергетики країн G20 наступного тижня

Представник росії наступного тижня візьме участь у переговорах країн G20 щодо енергетики. Зустріч відбудеться у Х'юстоні на тлі проблем із постачанням нафти й газу та зростання цін на пальне. Про це повідомляє видання Reuters, передає УНН.

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За інформацією видання, зустріч міністрів країн G20 з питань енергетичного достатку запланована на понеділок-середу. Від США у ній візьмуть участь міністр внутрішніх справ Дуг Бургум, міністр енергетики Кріс Райт та представник Білого дому Джаррод Аген.

Білий дім не повідомив одразу, хто візьме участь у зустрічі наступного тижня від росії. Очікується також присутність представників енергетичної галузі з Європи та Азії – пише видання.

Водночас, минулого місяця США приймали міністра фінансів росії Антона Сілуанова на зустрічі G20 у Північній Кароліні. Це була перша особиста присутність російського міністра фінансів на форумі з часу початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році.

За наявними даними, під час зустрічі увага буде зосереджена на питаннях у сфері енергетики.

Зусилля Європейського Союзу щодо досягнення незалежності від російської нафти та газу зазнають невдачі саме напередодні зими з надзвичайно низькими запасами газу, заявили цього місяця його аудитори. Незважаючи на назву зустрічі, війни в Україні та Ірані викликали занепокоєння щодо енергетичної безпеки багатьох країн. Цього тижня ціна на американське дизельне паливо досягла рекордних понад 6 доларів за галон, Ормузька протока значною мірою закрита для поставок нафти та природного газу, а будівництво центрів обробки даних у США створює навантаження на енергопостачання – пише видання.

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