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У Києві уламки дрона упали біля станції метро, горять дерева

Київ • УНН

 • 182 перегляди

У Дніпровському районі Києва біля станції метро впали уламки ворожого дрона. На відкритій території горять дерева, на місце їдуть служби.

У Києві уламки дрона упали біля станції метро, горять дерева

У Києві біля станції метро впали уламки ворожого дрона, горять дерева. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У Дніпровському районі, поблизу станції метро, падіння уламків на відкритій території. Горять дерева 

- повідомив Кличко.

За словами міського голови, екстрені служби прямують на місце.

рф атакувала Україну 97 безпілотниками за день: ППО збила 78 дронів01.10.26, 18:44 • 2596 переглядiв

Нагадаємо

У Києві сталося два влучання ворожих дронів біля опорної частини Південного мосту. Рух метро та громадського транспорту мостом зупинили. Споруду обстежують. 

Антоніна Туманова

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