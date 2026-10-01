У Києві уламки дрона упали біля станції метро, горять дерева
Київ • УНН
У Дніпровському районі Києва біля станції метро впали уламки ворожого дрона. На відкритій території горять дерева, на місце їдуть служби.
У Києві біля станції метро впали уламки ворожого дрона, горять дерева. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
У Дніпровському районі, поблизу станції метро, падіння уламків на відкритій території. Горять дерева
За словами міського голови, екстрені служби прямують на місце.
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