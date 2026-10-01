У Києві уламки дрона упали біля станції метро, горять дерева

У Києві біля станції метро впали уламки ворожого дрона, горять дерева. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У Дніпровському районі, поблизу станції метро, падіння уламків на відкритій території. Горять дерева - повідомив Кличко.

За словами міського голови, екстрені служби прямують на місце.

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У Києві сталося два влучання ворожих дронів біля опорної частини Південного мосту. Рух метро та громадського транспорту мостом зупинили. Споруду обстежують.