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рф атакувала Україну 97 безпілотниками за день: ППО збила 78 дронів

Київ • УНН

 • 178 перегляди

1 жовтня росія атакувала Україну 97 ударними БПЛА, зокрема 66 реактивними. ППО збила або подавила 78 дронів.

рф атакувала Україну 97 безпілотниками за день: ППО збила 78 дронів

Впродовж 1 жовтня рф атакувала Україну майже сотнею ударних безпілотників. Серед них 66 були реактивними. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Згідно з наявною інформацією, протягом дня 1 жовтня у період із 06:30 по 18:00, противник атакував Україну 97 ударними БПЛА, з яких 66 були реактивними. Для атаки противник використовував "Гербери" та дрони інших типів.

Також, за наявними даними, протиповітряною обороною протягом цього періоду було збито або подавлено 78 БПЛА. Із них 55 були реактивними.

Станом на 18:00 у повітряному просторі близько 10 ударних безпілотників. Не ігноруйте тривогу! Разом до перемоги!

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

росія зберігає запаси зброї для масованих атак. У понеділок 86 із 124 дронів були реактивними, їх складніше перехопити.

Алла Кіосак

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