У Каліфорнії заборонили дитячі шлюби, які досі дозволені у 32 штатах США

Каліфорнія заборонила дитячі шлюби після років боротьби активістів. Новий закон, який набуде чинності наступного року, робить штат одним із небагатьох у США, де одружитися можна буде лише після досягнення 18 років. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Каліфорнія офіційно заборонила дитячі шлюби: губернатор Гевін Ньюсом підписав закон, який покладе край практиці, що досі залишається законною у 32 штатах США.

Новий закон набуде чинності 1 січня 2027 року і передбачає, що для укладення шлюбу в Каліфорнії людина повинна бути не молодшою за 18 років.

Ньюсом назвав це "давно назрілим заходом для захисту молодих каліфорнійців і неповнолітніх". Він підписав закон у присутності Кортні Стодден, чиї батьки дозволили їй вийти заміж за 50-річного голлівудського актора, коли їй було лише 16 років.

Стодден, яка виступає за заборону цієї практики, назвала зміни "перемогою" та заявила, що від тих, хто пережив дитячий шлюб, "ніколи не слід було очікувати, що вони нестимуть цей тягар".

Стодден заявила, що "продовжуватиме боротися, доки діти не будуть захищені від шлюбів у всіх 50 штатах".

Доповнення

Близько десяти років тому така практика була дозволена в усіх штатах США, але дедалі більше штатів почали змінювати своє законодавство. Каліфорнія стала 18-м штатом, який заборонив дитячі шлюби з 2018 року.

У штаті раніше не існувало встановленого законом мінімального віку для шлюбу: діти могли одружуватися за умови згоди батьків і схвалення суддею.

Також не існувало механізму, за допомогою якого люди молодше 18 років могли б розлучитися, і багато дівчат заявляли, що опинилися в пастці жорстоких та експлуататорських стосунків.

Організація Unchained At Last, яка виступає за припинення дитячих шлюбів у США, заявила, що в Каліфорнії щороку одружували близько 9 тисяч дівчат і що майже всі дитячі шлюби укладалися між дівчатами та дорослими чоловіками.

Правозахисники зазначають, що багато американців навіть не знають про те, що дитячі шлюби є законними в такій великій кількості штатів, а також про те, що вони призводили до звинувачень у насильстві.

США заборонили імпорт канадського алкоголю та мотоциклів на тлі торговельної війни