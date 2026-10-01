В Калифорнии запретили детские браки, которые до сих пор разрешены в 32 штатах США

Калифорния запретила детские браки после многих лет борьбы активистов. Новый закон, который вступит в силу в следующем году, сделает штат одним из немногих в США, где вступить в брак можно будет только по достижении 18 лет. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Калифорния официально запретила детские браки: губернатор Гэвин Ньюсом подписал закон, который положит конец практике, по-прежнему остающейся законной в 32 штатах США.

Новый закон вступит в силу 1 января 2027 года и предусматривает, что для заключения брака в Калифорнии человек должен быть не младше 18 лет.

Ньюсом назвал это «давно назревшей мерой для защиты молодых калифорнийцев и несовершеннолетних». Он подписал закон в присутствии Кортни Стодден, чьи родители разрешили ей выйти замуж за 50-летнего голливудского актёра, когда ей было всего 16 лет.

Стодден, выступающая за запрет этой практики, назвала изменения «победой» и заявила, что от переживших детский брак «никогда не следовало ожидать, что они будут нести это бремя».

Стодден заявила, что «продолжит бороться, пока дети не будут защищены от браков во всех 50 штатах».

Дополнение

Около десяти лет назад такая практика была разрешена во всех штатах США, однако всё больше штатов начали менять своё законодательство. Калифорния стала 18-м штатом, запретившим детские браки с 2018 года.

Ранее в штате не существовало установленного законом минимального возраста для вступления в брак: дети могли жениться при согласии родителей и одобрении судьи.

Также не существовало механизма, с помощью которого люди младше 18 лет могли бы развестись, и многие девушки заявляли, что оказались в ловушке жестоких и эксплуататорских отношений.

Организация Unchained At Last, выступающая за прекращение детских браков в США, заявила, что в Калифорнии ежегодно выходили замуж около 9 тысяч девушек и что почти все детские браки заключались между девушками и взрослыми мужчинами.

Правозащитники отмечают, что многие американцы даже не знают о том, что детские браки законны в таком большом количестве штатов, а также о том, что они приводили к обвинениям в насилии.

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