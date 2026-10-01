В Калифорнии запретили детские браки, которые до сих пор разрешены в 32 штатах США

$44.680.1850.720.21
ukenru
06:40 • 6762 просмотра
Вражеский беспилотник попал в школу в Киеве во время занятий — дети находились в укрытииVideo
06:19 • 9670 просмотра
В ЕС идут дискуссии по поводу нового запроса на помощь Украине - есть ли поддержка
04:44 • 9770 просмотра
Потери России достигли 1,535 млн военнослужащих: за сутки минус 1 900 — Генштаб
1 октября, 01:27 • 16187 просмотра
Швеция планирует наносить удары по целям в глубине России в случае нападения — ВВС страны
30 сентября, 23:54 • 24208 просмотра
Ядерными угрозами Кремль пытается отвлечь мир от неудач РФ в Украине — Рютте
30 сентября, 21:55 • 24525 просмотра
Ночная атака на Киев: горели кафе и складские помещения
30 сентября, 21:26 • 20808 просмотра
Россия атаковала Одессу: повреждена городская инфраструктура — ГВА
30 сентября, 19:17 • 23348 просмотра
Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 60 оккупантов — Генштаб
30 сентября, 19:02 • 21721 просмотра
Стартап-разработчик дронов, связанный с сыновьями Трампа, намерен привезти украинские технологии в США — СМИ
30 сентября, 18:38 • 19939 просмотра
Завтра в Украине вводят графики отключения электроэнергии — кого и когда будут отключать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.5м/с
54%
759мм
Популярные новости
Премьер-министр Болгарии призвал ЕС активнее вести диалог с рф и раскритиковал поставки оружия Киеву30 сентября, 23:23 • 14207 просмотра
Главный спонсор «Манчестер Сити» пригрозил АПЛ судебным иском1 октября, 00:25 • 5684 просмотра
Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на дизельное топливо в США1 октября, 00:56 • 12750 просмотра
Пассажир Flydubai рассказал Нетаньяху, как спас самолёт от израильского 11 сентября01:59 • 8872 просмотра
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo04:00 • 15689 просмотра
публикации
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo04:00 • 15912 просмотра
Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света30 сентября, 17:37 • 26732 просмотра
В Украине разработали 5 уровней реагирования для школ на случай отключений света и тепла — как будут работать образовательные учреждения30 сентября, 17:01 • 37251 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялась половина сентябрьских заседанийPhoto30 сентября, 15:41 • 32841 просмотра
Генераторы, скважины и мобильные котельные: как больницы Киева готовятся к зиме30 сентября, 13:07 • 47007 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Сергей Марченко
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Белый дом
Катар
Реклама
УНН Lite
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина30 сентября, 14:02 • 40239 просмотра
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 59759 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 64333 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 67325 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 73988 просмотра
Актуальное
Отопление
Saab JAS 39 Gripen
Фокс Ньюс
Truth Social
Техника

В Калифорнии запретили детские браки, которые до сих пор разрешены в 32 штатах США

Киев • УНН

 • 980 просмотра

С 1 января 2027 года в Калифорнии вступать в брак можно будет только с 18 лет. Штат стал 18-м в США, где запретили детские браки.

В Калифорнии запретили детские браки, которые до сих пор разрешены в 32 штатах США

Калифорния запретила детские браки после многих лет борьбы активистов. Новый закон, который вступит в силу в следующем году, сделает штат одним из немногих в США, где вступить в брак можно будет только по достижении 18 лет. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Калифорния официально запретила детские браки: губернатор Гэвин Ньюсом подписал закон, который положит конец практике, по-прежнему остающейся законной в 32 штатах США.

Новый закон вступит в силу 1 января 2027 года и предусматривает, что для заключения брака в Калифорнии человек должен быть не младше 18 лет.

Ньюсом назвал это «давно назревшей мерой для защиты молодых калифорнийцев и несовершеннолетних». Он подписал закон в присутствии Кортни Стодден, чьи родители разрешили ей выйти замуж за 50-летнего голливудского актёра, когда ей было всего 16 лет.

Стодден, выступающая за запрет этой практики, назвала изменения «победой» и заявила, что от переживших детский брак «никогда не следовало ожидать, что они будут нести это бремя».

Стодден заявила, что «продолжит бороться, пока дети не будут защищены от браков во всех 50 штатах».

Дополнение

Около десяти лет назад такая практика была разрешена во всех штатах США, однако всё больше штатов начали менять своё законодательство. Калифорния стала 18-м штатом, запретившим детские браки с 2018 года.

Ранее в штате не существовало установленного законом минимального возраста для вступления в брак: дети могли жениться при согласии родителей и одобрении судьи.

Также не существовало механизма, с помощью которого люди младше 18 лет могли бы развестись, и многие девушки заявляли, что оказались в ловушке жестоких и эксплуататорских отношений.

Организация Unchained At Last, выступающая за прекращение детских браков в США, заявила, что в Калифорнии ежегодно выходили замуж около 9 тысяч девушек и что почти все детские браки заключались между девушками и взрослыми мужчинами.

Правозащитники отмечают, что многие американцы даже не знают о том, что детские браки законны в таком большом количестве штатов, а также о том, что они приводили к обвинениям в насилии.

США запретили импорт канадского алкоголя и мотоциклов на фоне торговой войны29.09.26, 06:14 • 5346 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Брак
Гэвин Ньюсом
Калифорния
Соединённые Штаты