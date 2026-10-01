Премьер-министр Болгарии призвал ЕС активнее вести диалог с рф и раскритиковал поставки оружия Киеву
Киев • УНН
Румен Радев призвал ЕС усилить дипломатический диалог с россией ради завершения войны и снижения ядерного риска. Он раскритиковал поставки оружия Украине.
Евросоюзу следует активнее включиться в дипломатический диалог с Россией, чтобы положить конец войне в Украине и предотвратить разрушительный ядерный удар. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Он также раскритиковал продолжение поставок вооружений и боеприпасов Украине, назвав их несостоявшейся стратегией «мира через силу».
Есть предел простой передаче оружия и поддержке, потому что окончательная архитектура мира будет сформирована дипломатией, а не поставками вооружений. Поэтому мы призываем больше прислушиваться друг к другу, открывать каналы общения. Проблема в том, что никто не поднимает вопрос о ядерном риске. Существует ли он? Возможно, нет, я не знаю, но это риск
Он напомнил о заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал, что война между Россией и Европой была бы «совсем другой» и «очень короткой». Радев раскритиковал «такую манеру высказываний» со стороны Кремля, но призвал европейских лидеров задуматься, к чему может привести дальнейшая эскалация.
«Существует ядерный козырь. Мы должны учитывать это. Мы не можем закрывать глаза на то, что на нашем континенте есть ядерное оружие, что ядерные боеголовки находятся в арсенале России. И это часть расчета в этой игре», — резюмировал премьер Болгарии.
Напомним
В сентябре в Болгарии взорвался еще один склад боеприпасов, ранее объекты этой компании связывали с атаками российских агентов.
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