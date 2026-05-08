В Болгарии утвердили новое правительство во главе с пророссийским экс-президентом Радевым
Киев • УНН
Экс-президент Румен Радев стал премьером Болгарии после победы его партии на выборах. Политик выступает против оружия для Украины и за связи с РФ.
Бывший президент Болгарии Румен Радев в четверг был официально назначен новым премьер-министром Болгарии, что закрепило убедительную победу на выборах, положившую конец длительному периоду политической раздробленности в стране. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Новообразованная партия Радева "Прогрессивная Болгария" получила первое единоличное парламентское большинство с 1997 года на выборах 19 апреля, положив конец годам нестабильных коалиций и повторных голосований в государстве — члене ЕС. В четверг парламент Болгарии утвердил его назначение премьер-министром и одобрил состав правительства.
Бывший президент и командующий военно-воздушными силами строил свою кампанию на критике болгарского политического истеблишмента, обвиняя традиционные партии в многолетней коррупции, нестабильности и кулуарных договоренностях. После пяти лет сменяющихся коалиций и восьми выборов движение Радева "Прогрессивная Болгария" вытеснило старую политическую элиту страны.
Президент Урсула фон дер Ляйен в пятницу утром поздравила Радева, написав в X, что Европу ждет "мощная повестка дня для совместной работы", в частности в сферах безопасности и обороны, конкурентоспособности и энергетической независимости.
Представляя свое правительство в четверг, Радев очертил ключевые приоритеты работы. По его словам, первоочередными задачами станут борьба со стремительным ростом цен, судебная реформа, бюджетная дисциплина и ускорение использования средств фондов восстановления ЕС до завершения установленных сроков.
Победа Радева положила конец многолетнему политическому тупику в Болгарии, но в то же время обеспечила его новому правительству крупнейший парламентский мандат почти за три десятилетия.
Коалиция Румена Радева получила 44,7% голосов на парламентских выборах. Политик выступает против поставок оружия Украине и за связи с россией.