В Болгарии предлагают расторгнуть 10-летнее соглашение по безопасности с Украиной

Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
12:34 • 13850 просмотра
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,4% и замедление роста ВВП
12:20 • 15250 просмотра
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
11:14 • 14795 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
11:00 • 15931 просмотра
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
30 апреля, 10:33 • 13057 просмотра
Беспилотники СБУ поразили завод "Лукойл" в перми на расстоянии более 1500 км от УкраиныPhotoVideo
30 апреля, 07:44 • 15021 просмотра
"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине
Эксклюзив
30 апреля, 07:07 • 38154 просмотра
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
30 апреля, 06:32 • 19908 просмотра
Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой
Популярные новости
США могут впервые развернуть гиперзвуковую ракету против Ирана - Bloomberg30 апреля, 07:10 • 28710 просмотра
В Ровенской области мужчина из автомата стрелял в военных ТЦК и полицейского, есть раненые, стрелка ищут - полицияPhoto30 апреля, 07:34 • 8620 просмотра
Мошенник под видом СБУ выманил у народной артистки более $135 тысяч, его задержали - прокуратураVideo30 апреля, 08:52 • 15393 просмотра
Атака рф на Днепровский район - количество пострадавших возросло до 11 человекPhotoVideo30 апреля, 09:34 • 12084 просмотра
Почему возникает изжога и как от нее избавиться30 апреля, 10:03 • 25704 просмотра
публикации
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
Эксклюзив
13:31 • 17274 просмотра
Почему возникает изжога и как от нее избавиться30 апреля, 10:03 • 25721 просмотра
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
Эксклюзив
30 апреля, 07:07 • 38154 просмотра
Мировой тренд на кесарево сечение: показания, риски и ситуация в УкраинеPhoto
Эксклюзив
30 апреля, 06:20 • 38120 просмотра
"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом29 апреля, 12:47 • 75175 просмотра
В Болгарии предлагают расторгнуть 10-летнее соглашение по безопасности с Украиной

Киев • УНН

 • 3480 просмотра

Партия «Возрождение» предлагает расторгнуть соглашение по безопасности с Украиной. Также политики требуют отменить финансовые гарантии на 1,2 млрд евро.

В Болгарии пророссийская партия "Возрождение" внесла в парламент проект резолюции о расторжении 10-летнего соглашения по безопасности с Украиной. Об этом сообщает Novinite, пишет УНН.

Детали

Инициативу озвучил депутат Петар Петров, заявивший, что соглашение было заключено без одобрения парламента, что вызывает обеспокоенность относительно его легитимности и долгосрочных последствий.

По его словам, проект резолюции обяжет Совет министров, действующий от имени Национального собрания, расторгнуть соглашение, подписанное временным правительством.

Параллельно партия подала еще один проект резолюции - об отзыве согласия Болгарии на государственные гарантии в размере 1,2 млрд евро, которые связаны с механизмом ЕС для поддержки Украины.

В "Возрождении" считают, что схема возврата средств создает финансовые риски для Болгарии без четких гарантий возмещения.

Мы считаем, что эти деньги должны идти прежде всего на нужды болгарских граждан

- подчеркнул Петров.

Он объяснил позицию партии экономической ситуацией в стране, в частности инфляцией, ростом цен и бюджетным дефицитом.

Ожидается, что проекты резолюций теперь пройдут парламентскую процедуру, где их будут обсуждать депутаты в рамках законодательного процесса.

Пророссийская коалиция Радева получает абсолютное большинство на парламентских выборах в Болгарии20.04.26, 13:44 • 4843 просмотра

