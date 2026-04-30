В Болгарии предлагают расторгнуть 10-летнее соглашение по безопасности с Украиной
Киев • УНН
Партия «Возрождение» предлагает расторгнуть соглашение по безопасности с Украиной. Также политики требуют отменить финансовые гарантии на 1,2 млрд евро.
В Болгарии пророссийская партия "Возрождение" внесла в парламент проект резолюции о расторжении 10-летнего соглашения по безопасности с Украиной. Об этом сообщает Novinite, пишет УНН.
Детали
Инициативу озвучил депутат Петар Петров, заявивший, что соглашение было заключено без одобрения парламента, что вызывает обеспокоенность относительно его легитимности и долгосрочных последствий.
По его словам, проект резолюции обяжет Совет министров, действующий от имени Национального собрания, расторгнуть соглашение, подписанное временным правительством.
Параллельно партия подала еще один проект резолюции - об отзыве согласия Болгарии на государственные гарантии в размере 1,2 млрд евро, которые связаны с механизмом ЕС для поддержки Украины.
В "Возрождении" считают, что схема возврата средств создает финансовые риски для Болгарии без четких гарантий возмещения.
Мы считаем, что эти деньги должны идти прежде всего на нужды болгарских граждан
Он объяснил позицию партии экономической ситуацией в стране, в частности инфляцией, ростом цен и бюджетным дефицитом.
Ожидается, что проекты резолюций теперь пройдут парламентскую процедуру, где их будут обсуждать депутаты в рамках законодательного процесса.
