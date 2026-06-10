Чемпионат мира-2026 по футболу - в четверг Мексика и ЮАР официально откроют турнир

В четверг, 11 июня, в США, Канаде и Мексике официально стартует Чемпионат мира-2026. В рамках матча-открытия ЧМ-2026 по футболу встретятся сборные Мексики и ЮАР в Мехико на стадионе "Estadio Banorte", пишет УНН.

Матч-открытие

Поединок между Мексикой и Южной Африкой начнется в 22:00 на стадионе "Estadio Banorte" (другое название — стадион "Ацтека").

Estadio Banorte в Мехико

Однако еще перед началом поединка болельщиков ожидает грандиозное шоу, которое начнется за 90 минут до стартового свистка — в 20:30 по киевскому времени.

Хедлайнером церемонии станет колумбийская поп-дива Шакира, которая вместе с известным нигерийским артистом Burna Boy вживую исполнят "Dai Dai" — официальную песню нынешнего Чемпионата мира.

К выступлению присоединятся популярные латиноамериканские и мировые артисты: колумбиец J Balvin, южноафриканская певица Tyla, а также мексиканские звезды — Алехандро Фернандес, Белинда, Лила Даунс, группы Maná и Los Angeles Azules.

За визуальную и художественную часть шоу отвечает известный итальянский продюсер Марко Балич. Церемония в Мехико будет наполнена мексиканскими традициями, в частности зрители увидят элементы национального бумажного искусства papel picado.

Что интересно, матч-открытие Чемпионата мира-2010, который проходил в ЮАР, также состоялся при участии этих сборных.

Тогда поединок завершился ничьей — 1:1. На 55 минуте вингер ЮАР Сифиве Чабалала забил первый гол на Мундиале, а Рафаэль Маркес сравнял счет для своей сборной.

Отметим, что 12 июня в 22:00 сборная Канады встретится со сборной Боснии и Герцеговины, а 13 июня в 4:00 сборная США встретится со сборной Парагвая.

Поэтому 12 июня на "Торонто Стэдиум" выступит легендарный канадский рок-исполнитель Брайан Адамс, а также поп-певец Майкл Бубле. Официальный гимн Канады перед игрой вживую исполнит культовая рок-певица Аланис Мориссетт, а гимн Боснии и Герцеговины представит Александар Гаич. Также в канадской части празднований задействованы Wyclef Jean, Нора Фатехи и Vegedream.

13 июня на "Лос-Анджелес Стэдиум" главным хедлайнером станет Кэти Перри. Вместе с ней будут зажигать рэпер Future, бразильская суперзвезда Anitta, нигерийский хитмейкер Rema и южноафриканская певица Tyla, которая таким образом выступит и на открытии в Мексике, и в США.

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Что известно о Чемпионате мира

23-й Чемпионат мира по футболу пройдет в следующем году с 11 июня по 19 июля впервые одновременно в трех странах: Канаде, Мексике и США.

В июне 2018 года на 68-м Конгрессе FIFA в москве во время голосования за выбор хозяина турнира наибольшее количество голосов получили именно эти страны.

Что интересно, Канада впервые в истории будет принимать главный футбольный турнир; впервые чемпионат пройдет сразу в 3-х странах; Мексика стала первой страной в истории, которая примет ЧМ в третий раз.

Чемпионат мира пройдет на 16 стадионах: 11 — в США, 3 — в Мексике и 2 — в Канаде.

Единственным стадионом, который ранее уже принимал матчи чемпионатов мира по футболу, стал вышеупомянутый "Ацтека" в Мехико, где проходили матчи чемпионатов мира 1970 и 1986 годов.

Финальный матч Чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в Нью-Джерси на стадионе MetLife.

Стадион MetLife вмещает 82 500 зрителей и традиционно используется для проведения матчей НФЛ (американский футбол), а футбольный матч впервые принял в мае 2010 года.

MetLife является домашней ареной для "Нью-Йорк Джайентс" и "Нью-Йорк Джетс".

MetLife, где пройдет финал Чемпионата мира

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Впервые на чемпионате мира будут участвовать 48 команд вместо 32. Также впервые в истории Чемпионатов мира будет стадия 1/16 финала.

Соревнования будут проходить в формате 12 групп по 4 команды. В плей-офф будут выходить по две сборные и 8 лучших сборных по рейтингу третьих мест. Каждый день в среднем будут играть по 6 матчей.

В сентябре 2025 года FIFA представила официальных талисманов Чемпионата мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Маскотами турнира станут лось Мейпл, ягуар Заю и белоголовый орлан Клач, символизирующие три страны-хозяйки турнира.

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Где и когда смотреть матчи в Украине

Официальные права на трансляцию всех 104 матчей чемпионата мира 2026 в Украине принадлежат медиасервису MEGOGO. Часть поединков будет транслироваться бесплатно на телеканале "MEGOGO Спорт", который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. Канал будет показывать один выбранный матч каждого игрового дня на протяжении всего Мундиаля, включая матч-открытие, два четвертьфинала, оба полуфинала, матч за 3 место и финал.

Интересные факты

Сборная Бразилии является единственной командой, которая одерживала победу на турнире 5 раз (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Бразильцы также являются единственной сборной, которая принимала участие во всех без исключения финальных стадиях чемпионатов мира.

Кафу с трофеем ЧМ-2002

Ближайшим преследователем Бразилии является Германия, которая 4 раза завоевывала трофей. В то же время Германия 8 раз выходила в финал чемпионата мира и четыре раза проигрывала.

Сборная Германии празднует победу на ЧМ-2014

Форвард сборной Бразилии Пеле — единственный игрок в истории, выигравший три чемпионата мира. При этом в 1962 году он сыграл всего в двух матчах и медаль за этот турнир получил только в 2007 году. Он также является обладателем рекорда самого молодого автора забитого гола на чемпионате мира. Когда Пеле поразил ворота сборной Уэльса на ЧМ-1958, ему было всего 17 лет, семь месяцев и 27 дней.

Пеле с тремя кубками ЧМ

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Наибольшее количество голов в финальных стадиях чемпионатов мира забил немецкий нападающий Мирослав Клозе. Лучший бомбардир в истории ЧМ забил 16 мячей: пять на ЧМ-2002, пять на ЧМ-2006, четыре на ЧМ-2010 и еще два на ЧМ-2014.

Мирослав Клозе забивает свой 16 гол на ЧМ и дает старт началу разгрома Бразилии в полуфинале ЧМ-2014 (7:1)

Однако достижение Клозе в ближайшее время может побить форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, который уже имеет в своем активе 12 голов.

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Фаворит ЧМ

Уже сейчас букмекерские конторы определили главных фаворитов предстоящего чемпионата.

На победу действующих чемпионов Европы предлагают коэффициент 5,50. Далее в списке фаворитов расположились Франция (6,50), Англия (7,00), Аргентина (9,00) и Бразилия (9,00).

В расширенный круг претендентов также входят Германия и Португалия (по 13), а также Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

Компания Opta Analyst традиционно провела перед началом крупного футбольного турнира расчет шансов команд с помощью своего суперкомпьютера.

Так, суперкомпьютер Opta с 16% на победу выбрал сборную Испании. "Фурия Роха" имеет абсолютный шанс на 1/16.

Сами аналитики указывают, что ни одна из 48 команд не достигла заоблачных процентов. Ближе всего к потенциальным победителям Франция, у которой 13% на выигрыш, и Англия — 10.8%.

Кроме того, суперкомпьютер считает, что дебютант чемпионатов мира — сборная Кюрасао, которая покорила сеть видео прибытием на ЧМ на школьном автобусе без окон, имеет 0% на победу на ЧМ и лишь 1,1% на выход из группы.

Почти такие же показатели имеют сборные Гаити, Иордании и Кабо-Верде.

Однако иного мнения известный немецкий математик Йоахим Клемент, который заявил, что в этом году Мундиаль выиграет сборная Нидерландов. Он создал модель вычисления потенциального обладателя самого главного трофея в истории футбола, которая включает в себя много факторов. Например, Клемент создал специальную формулу, которая зависит от ВВП страны, численности населения, позиции сборной в рейтинге ФИФА и элемента случайности.

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По его прогнозу, "оранжевые" дойдут до финала после победы над Испанией в полуфинале. Соперником нидерландцев в решающем матче должна стать Португалия. Команда Криштиану Роналду, как считает математик, одолеет Англию на стадии полуфинала и выйдет в финал мирового первенства. Однако именно там португальцы уступят Нидерландам, а легендарный нападающий так и не завоюет заветный титул чемпиона мира.

Не менее неожиданными выглядят и другие прогнозы. В частности, Клемент считает, что Бразилия завершит выступления уже в 1/8 финала. По его мнению, пятикратных чемпионов мира сенсационно остановит сборная Японии.

Однако не стоит относиться скептически к прогнозам Клемента, ведь до этого он вычислил победителей предыдущих трех Чемпионатов мира.

Йоахим Клемент

Скандалы, связанные с ЧМ

Не обошлось в этом году и без скандалов — от заоблачных цен на билеты на матчи до отмены виз.

FIFA столкнулась с судебными исками от европейских и американских фан-организаций. Организаторов обвиняют в монополии и искусственном завышении цен. Вместо обещанных дешевых билетов по 21 доллару, реальная стоимость пропусков на матчи через систему "гибких цен" взлетела в разы, а билеты на финал перекупщики выставили за тысячи долларов.

Например, ФИФА утроила цену на лучшие билеты на финал чемпионата мира по футболу, сделав доступными в четверг места по цене 32 970 долларов на матч 19 июля на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде в штате Нью-Джерси в США.

Цену на лучшие билеты на финал ЧМ-2026 по футболу утроили

Кроме того, из-за жесткой миграционной политики администрации США возникли проблемы с допуском болельщиков и даже команд. Например, сборная Ирана долго не могла получить американские визы и была вынуждена перенести свой тренировочный лагерь в Мексику, так как власти США не позволили команде оставаться на ночевку в стране.

Футбольная команда Ирана получила визы для въезда в США на ЧМ-2026

Нападающего сборной Ирака Аймена Хусейна допрашивали почти 7 часов после прибытия в США. Членов персонала сборной Сенегала подвергли длительным проверкам и заставили снять обувь, что привело к обвинениям в расизме.

Сборную Узбекистана проверяли с помощью собак, натренированных на поиск взрывчатки.

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Многим фанатам, которые уже приобрели билеты и забронировали отели, отказали в визах, из-за чего они потеряли значительные суммы денег.

Еще одним громким скандалом стал запрет на въезд лучшего арбитра Африки 2025 года Омара Артана из Сомали. Рефери был включен в список судей ЧМ.

Я очень, очень разочарован. Я всего лишь судья, который пытается осуществить свою мечту, самую большую мечту в моей жизни, — поехать на чемпионат мира. У меня были все необходимые документы и так далее. У меня была нужная виза. Думаю, у них проблемы с моей страной — сказал Артан.

По его словам, перед тем как ему было отказано во въезде в США, его допрашивали 11 часов.

Таможенная и пограничная служба США заявила, что "после проверки путешественник, судья чемпионата мира по футболу, был признан не имеющим права на въезд из-за проблем с проверкой.

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