"Можно я заберу его себе?": Трамп спросил Инфантино, может ли он забрать себе кубок Чемпионата мира
Президент США Дональд Трамп выразил желание забрать кубок Чемпионата мира по футболу, который глава ФИФА Джанни Инфантино привез в Белый дом. Инфантино также вручил Трампу первый билет на Чемпионат мира-2026.
"Это только для победителей, а так как вы тоже победитель - вы можете его подержать" - сказал Инфантино.
Трамп взял трофей в руки, заявив: "Он хорошо смотрелся бы в моем кабинете. Можно я заберу его себе?".
Также Инфантино вручил Трампу первый билет на Чемпионат мира-2026.
В июле, после того, как лондонский "Челси" победил парижский "ПСЖ" в финале Клубного чемпионата мира, Трамп заявил, что оригинальный трофей Клубного чемпионата мира по футболу, который завоевал "Челси", хранится в Овальном кабинете Белого дома. Вместо этого лондонцы получили копию нового трофея для своего клубного музея.
На сегодняшних кадрах видно, что трофей Клубного чемпионата мира находится в Овальном кабинете.
Кроме того, тогда же Инфантино вручил Трампу золотую медаль победителя Клубного чемпионата мира.
Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года. ФИФА обнародовала формат и календарь отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.
Трамп заявил, что может пригласить диктатора владимира путина на чемпионат мира по футболу 2026 года в США, в зависимости от того, как будут развиваться события.