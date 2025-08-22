$41.220.16
Эксклюзив
15:16 • 11939 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 12613 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 11226 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 12875 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 14599 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 11327 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 18118 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 18936 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13027 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13907 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
15:16 • 11939 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
14:30 • 12875 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 14599 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 18118 просмотра
"Можно я заберу его себе?": Трамп спросил Инфантино, может ли он забрать себе кубок Чемпионата мира

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Президент США Дональд Трамп выразил желание забрать кубок Чемпионата мира по футболу, который глава ФИФА Джанни Инфантино привез в Белый дом. Инфантино также вручил Трампу первый билет на Чемпионат мира-2026.

"Можно я заберу его себе?": Трамп спросил Инфантино, может ли он забрать себе кубок Чемпионата мира

Президент США Дональд Трамп хотел забрать кубок Чемпионата мира по футболу, который глава ФИФА Джанни Инфантино привез в Белый дом, передает УНН.

Детали

"Это только для победителей, а так как вы тоже победитель - вы можете его подержать" - сказал Инфантино.

Трамп взял трофей в руки, заявив: "Он хорошо смотрелся бы в моем кабинете. Можно я заберу его себе?".

Также Инфантино вручил Трампу первый билет на Чемпионат мира-2026.

Дополнение

В июле, после того, как лондонский "Челси" победил парижский "ПСЖ" в финале Клубного чемпионата мира, Трамп заявил, что оригинальный трофей Клубного чемпионата мира по футболу, который завоевал "Челси", хранится в Овальном кабинете Белого дома. Вместо этого лондонцы получили копию нового трофея для своего клубного музея.

На сегодняшних кадрах видно, что трофей Клубного чемпионата мира находится в Овальном кабинете.

Кроме того, тогда же Инфантино вручил Трампу золотую медаль победителя Клубного чемпионата мира.

Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15.07.25, 17:33 • 164850 просмотров

Напомним

Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года. ФИФА обнародовала формат и календарь отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.

Трамп заявил, что может пригласить диктатора владимира путина на чемпионат мира по футболу 2026 года в США, в зависимости от того, как будут развиваться события.

Павел Башинский

