"Можна я заберу його собі?": Трамп спитав Інфантіно, чи може він забрати собі кубок Чемпіонату світу
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп висловив бажання забрати кубок Чемпіонату світу з футболу, який глава ФІФА Джанні Інфантіно привіз до Білого дому. Інфантіно також вручив Трампу перший квиток на Чемпіонат світу-2026.
Президент США Дональд Трамп хотів забрати кубок Чемпіонату світу з футболу, який глава ФІФА Джанні Інфантіно привіз до Білого дому, передає УНН.
Деталі
"Це лише для переможців, а так як ви також переможець - ви можете його потримати" - сказав Інфантіно.
Трамп взяв трофей у руки, заявивши: "Він гарно виглядав би в моєму кабінеті. Можна я заберу його собі?".
Також Інфантіно вручив Трампу перший квиток на Чемпіонат світу-2026.
Доповнення
В липня, після того, як лондонський "Челсі" переміг паризький "ПСЖ" у фіналі Клубного чемпіонату світу Трамп заявив, що оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу з футболу, який здобув "Челсі" зберігається в Овальному кабінеті Білого дому. Натомість лондонці отримали копію нового трофею для свого клубного музею.
На сьогоднішніх кадрах видно, що трофей Клубного чемпіонату світу знаходиться в Овальному кабінеті.
Окрім того, тоді ж Інфантіно вручив Трампу золоту медаль переможця Клубного чемпіонату світу.
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15.07.25, 17:33 • 164850 переглядiв
Нагадаємо
Чемпіонат світу з футболу 2026 пройде у Канаді, Мексиці та США з 11 червня по 19 липня 2026 року. ФІФА оприлюднила формат і календар відбіркового турніру на чемпіонат світу 2026 року.
Трамп заявив, що може запросити диктатора володимира путіна на чемпіонат світу з футболу 2026 року в США, залежно від того, як розвиватимуться події.