"Можна я заберу його собі?": Трамп спитав Інфантіно, чи може він забрати собі кубок Чемпіонату світу

Президент США Дональд Трамп хотів забрати кубок Чемпіонату світу з футболу, який глава ФІФА Джанні Інфантіно привіз до Білого дому, передає УНН.

Деталі

"Це лише для переможців, а так як ви також переможець - ви можете його потримати" - сказав Інфантіно.

Трамп взяв трофей у руки, заявивши: "Він гарно виглядав би в моєму кабінеті. Можна я заберу його собі?".

Також Інфантіно вручив Трампу перший квиток на Чемпіонат світу-2026.

Доповнення

В липня, після того, як лондонський "Челсі" переміг паризький "ПСЖ" у фіналі Клубного чемпіонату світу Трамп заявив, що оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу з футболу, який здобув "Челсі" зберігається в Овальному кабінеті Білого дому. Натомість лондонці отримали копію нового трофею для свого клубного музею.

На сьогоднішніх кадрах видно, що трофей Клубного чемпіонату світу знаходиться в Овальному кабінеті.

Окрім того, тоді ж Інфантіно вручив Трампу золоту медаль переможця Клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо

Чемпіонат світу з футболу 2026 пройде у Канаді, Мексиці та США з 11 червня по 19 липня 2026 року. ФІФА оприлюднила формат і календар відбіркового турніру на чемпіонат світу 2026 року.

Трамп заявив, що може запросити диктатора володимира путіна на чемпіонат світу з футболу 2026 року в США, залежно від того, як розвиватимуться події.