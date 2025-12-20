Президент Польщі подарував Зеленському двотомник "Документи Волинського злочину"
Президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі у Варшаві подарував Володимиру Зеленському двотомник "Документи Волинського злочину" в українському перекладі. Цей жест мав підкреслити важливість ексгумації жертв Волинської трагедії для Польщі та партнерських відносин між країнами.
Під час зустрічі у Варшаві з президентом України Володимиром Зеленським президент Польщі Кароль Навроцький подарував українському колезі двотомник польських істориків під назвою "Документи Волинського злочину". Про це інформує Інститут національної пам'яті (IPN) Польщі та TVN24.
Зазначається, що в офіційній зустрічі президентів у Варшаві також брав участь заступник голови Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Полейовський, який долучився до переговорів між польською та українською делегаціями. У заході також взяв участь Олександр Алфьоров, керівник Українського інституту національної пам’яті.
На порядку денному переговорів між лідерами Польщі та України, окрім питань безпеки та економіки, були також історичні питання
Книги "Документи Волинського злочину", видані Інститутом національної пам'яті Польщі, передали Зеленському в українському перекладі. Двотомник вийшов у 2023 році, коли Навроцький ще очолював IPN. У книзі викладені свідчення, які, за даними інституту, в більшості випадків були підтверджені очевидцями подій або там є примітка про джерело інформації.
У польському Інституті нацпам’яті наголосили, що "цей символічний жест мав підкреслити важливість і значення питання ексгумації жертв Волинської злочини для Польщі та добрих партнерських відносин між Польщею та Україною".
Кароль Навроцький на пресконференції також повідомив: Україна має розглянути 26 заяв про пошук і ексгумацію поляків на українських землях. Ці заяви IPN подав у 2025 році.
19 грудня Президент України Володимир Зеленський провів першу офіційну зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві. Лідери обговорили питання безпеки, економіки та історичні питання.
