Польща та Україна, вирішуючи історичні питання, позбавляють росію можливості розділити нас - Навроцький
Київ • УНН
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що спільна робота України та Польщі над історичними питаннями позбавляє росію можливості використовувати їх для дезінформації. Він наголосив, що всі формальні та адміністративні питання будуть вирішені з української сторони.
Деталі
Навроцький висловив переконання, що нинішні домовленості між Україною та Польщею допоможуть зменшити напругу навколо історичних тем і зміцнити двосторонні відносини.
Ми ... обговорювали сьогодні історичні питання і усвідомлюємо, що їх необхідно вирішити. Український та польський Інститути національної пам’яті несуть велику відповідальність за вирішення цих питань
Навроцький наголосив, що "всі ці формальні та адміністративні питання, які досі заважали вирішенню цієї ситуації, будуть вирішені з української сторони". Разом із Зеленським вони розглянули 26 конкретних заяв.
Поховання жертв та віддання їм шани випливає із суті християнських цінностей, які також об’єднують Польщу та Україну
За словами Навроцького, "вирішуючи це питання, реалізуючи 26 запитів, ми вибиваємо з російської федерації аргумент і спробу ділити нас і дезінформувати".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність поділитися з Польщею досвідом захисту від дронів та співпрацювати у питаннях морської безпеки. Українська сторона готова надати консультації щодо відбиття всіх типів дронів, а також підтримувати безпековий діалог, враховуючи загрози з білорусі.