Ексклюзив
14:21 • 3264 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 4794 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 9688 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 12462 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 10559 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 15817 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10272 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 7924 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
09:00 • 23431 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20215 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Польща та Україна, вирішуючи історичні питання, позбавляють росію можливості розділити нас - Навроцький

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що спільна робота України та Польщі над історичними питаннями позбавляє росію можливості використовувати їх для дезінформації. Він наголосив, що всі формальні та адміністративні питання будуть вирішені з української сторони.

Польща та Україна, вирішуючи історичні питання, позбавляють росію можливості розділити нас - Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що спільна робота України та Польщі над чутливими історичними питаннями позбавляє росію можливості використовувати їх для дезінформації та спроб розділити дві держави, передає УНН.

Деталі

Навроцький висловив переконання, що нинішні домовленості між Україною та Польщею допоможуть зменшити напругу навколо історичних тем і зміцнити двосторонні відносини.

Ми ... обговорювали сьогодні історичні питання і усвідомлюємо, що їх необхідно вирішити. Український та польський Інститути національної пам’яті несуть велику відповідальність за вирішення цих питань

- заявив президент Польщі на пресконференції із президентом України.

Навроцький наголосив, що "всі ці формальні та адміністративні питання, які досі заважали вирішенню цієї ситуації, будуть вирішені з української сторони". Разом із Зеленським вони розглянули 26 конкретних заяв.

Україна передала Польщі пропозиції щодо проведення пошукових та ексгумаційних досліджень під час війни - Мінкульт16.12.25, 20:11 • 9320 переглядiв

Поховання жертв та віддання їм шани випливає із суті християнських цінностей, які також об’єднують Польщу та Україну 

- наголосив Президент Польщі.

За словами Навроцького, "вирішуючи це питання, реалізуючи 26 запитів, ми вибиваємо з російської федерації аргумент і спробу ділити нас і дезінформувати".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність поділитися з Польщею досвідом захисту від дронів та співпрацювати у питаннях морської безпеки. Українська сторона готова надати консультації щодо відбиття всіх типів дронів, а також підтримувати безпековий діалог, враховуючи загрози з білорусі.

Алла Кіосак

Політика
російська пропаганда
Війна в Україні
Кароль Навроцький
Білорусь
Володимир Зеленський
Україна
Польща