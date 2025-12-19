Польша и Украина, решая исторические вопросы, лишают россию возможности разделить нас - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что совместная работа Украины и Польши над историческими вопросами лишает россию возможности использовать их для дезинформации. Он подчеркнул, что все формальные и административные вопросы будут решены с украинской стороны.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что совместная работа Украины и Польши над чувствительными историческими вопросами лишает россию возможности использовать их для дезинформации и попыток разделить два государства, передает УНН. Детали Навроцкий выразил убеждение, что нынешние договоренности между Украиной и Польшей помогут снизить напряжение вокруг исторических тем и укрепить двусторонние отношения. Мы ... обсуждали сегодня исторические вопросы и осознаем, что их необходимо решить. Украинский и польский Институты национальной памяти несут большую ответственность за решение этих вопросов - заявил президент Польши на пресс-конференции с президентом Украины. Навроцкий подчеркнул, что "все эти формальные и административные вопросы, которые до сих пор мешали разрешению этой ситуации, будут решены с украинской стороны". Вместе с Зеленским они рассмотрели 26 конкретных заявлений. Украина передала Польше предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований во время войны - Минкульт Захоронение жертв и отдача им почестей вытекает из сути христианских ценностей, которые также объединяют Польшу и Украину - подчеркнул Президент Польши. По словам Навроцкого, "решая этот вопрос, реализуя 26 запросов, мы выбиваем из российской федерации аргумент и попытку делить нас и дезинформировать". Напомним Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности поделиться с Польшей опытом защиты от дронов и сотрудничать в вопросах морской безопасности. Украинская сторона готова предоставить консультации по отражению всех типов дронов, а также поддерживать диалог по безопасности, учитывая угрозы из Беларуси.