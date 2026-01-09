$42.990.27
50.180.25
13:30 • 1580 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 3370 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 1686 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 5560 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 2606 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 10927 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 12170 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 13645 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 11893 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 12657 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
Графики отключений электроэнергии
Эвакуация героев длилась две недели: пограничники «Пастор» и «Корея» 131 день держали позиции без ротации

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Пограничники "Пастор" и "Корея" из "Стального кордона" 131 день удерживали позиции без ротации. Они отбили шесть массированных штурмов врага, а их эвакуация длилась две недели под огнем.

Эвакуация героев длилась две недели: пограничники «Пастор» и «Корея» 131 день держали позиции без ротации

Пограничники из "Стального кордона" с позывными "Пастор" и "Корея" более четырех месяцев удерживали позиции без ротации и отбили шесть массированных штурмов врага. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает УНН.

131 день в аду без ротации. Эти лица должен знать каждый. Это пограничники "Пастор" и "Корея" из "Стального кордона". Они отбили 6 массированных штурмов, удерживая участок, который враг приказал стереть в порох. "Пастор" провел на позициях 94 дня, "Корея" – 131 день без ротации. "Корея" получил пулю в бою, но не сделал ни шагу назад, потому что своих не оставляют 

– говорится в сообщении.

Эвакуация героев длилась две недели и проходила под огнем.

Их эвакуация стала отдельной спецоперацией под огнем и длилась целых две недели. Сегодня бойцы наконец выдохнули и поехали на восстановление. Они не считают это подвигом. Говорят: "Просто делали свою работу". Но именно благодаря такой "работе" Украина стоит 

– сообщают в ГПСУ.

На фронте зафиксировано 161 боевое столкновение - Генштаб09.01.26, 08:57 • 3166 просмотров

Алла Киосак

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина