Эвакуация героев длилась две недели: пограничники «Пастор» и «Корея» 131 день держали позиции без ротации

Пограничники из "Стального кордона" с позывными "Пастор" и "Корея" более четырех месяцев удерживали позиции без ротации и отбили шесть массированных штурмов врага. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает УНН.

131 день в аду без ротации. Эти лица должен знать каждый. Это пограничники "Пастор" и "Корея" из "Стального кордона". Они отбили 6 массированных штурмов, удерживая участок, который враг приказал стереть в порох. "Пастор" провел на позициях 94 дня, "Корея" – 131 день без ротации. "Корея" получил пулю в бою, но не сделал ни шагу назад, потому что своих не оставляют – говорится в сообщении.

Эвакуация героев длилась две недели и проходила под огнем.

Их эвакуация стала отдельной спецоперацией под огнем и длилась целых две недели. Сегодня бойцы наконец выдохнули и поехали на восстановление. Они не считают это подвигом. Говорят: "Просто делали свою работу". Но именно благодаря такой "работе" Украина стоит – сообщают в ГПСУ.

