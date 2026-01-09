На фронте зафиксировано 161 боевое столкновение - Генштаб

За прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 161 боевое столкновение. В четверг, 8 января, россияне нанесли два ракетных и 30 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 126 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также оккупанты задействовали для поражения 6482 дронов-камикадзе и совершили 4042 обстрела позиций Сил обороны и населенных пунктов, в том числе 160 – из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Юльевка, Рождественка, Горькое, Верхняя Терса, Любицкое, Дорожнянка и Зализничное Запорожской области; Затока Одесской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА противника.

Ситуация на конкретных участках выглядит так:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник совершил 122 обстрела, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили шесть атак противника в районах населенных пунктов Бургуватка, Вильча, Фиголевка.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Куриловки, Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ставки и в районе Новоселовки.

На Славянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи Северска, Дроновки и Федоровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в направлении Степановки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 33 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа, Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Злагода, Рыбное, Егоровка, Сечневое и в направлениях населенных пунктов Ивановка и Александроград.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 21 атаку россиян в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в районе Варваровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку врага в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три атаки россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1030 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, восемь боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, 687 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 90 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

В ночь на 9 января россия атаковала Украину 36 ракетами и 242 дронами. Было сбито 226 беспилотников и 18 ракет.