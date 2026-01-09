На фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення - Генштаб

$42.720.15
49.920.12
ukenru
06:46 • 1408 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 38414 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 48799 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 38934 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 50042 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 31080 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20144 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 16543 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 18990 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14857 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4м/с
90%
728мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що його влада як головнокомандувача обмежена лише власною мораллю - NYT8 січня, 21:40 • 10667 перегляди
Ворог масовано атакує Україну різними типами зброї: у Києві чутно вибухи, існує загроза пуску "орєшніка"8 січня, 21:57 • 13774 перегляди
Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці8 січня, 22:20 • 18321 перегляди
Вихід США з десятків міжнародних організацій: з'явилась реакція ООН8 січня, 23:01 • 11242 перегляди
Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах8 січня, 23:26 • 19457 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 25012 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 38414 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 29523 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 50042 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 79716 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Юлія Свириденко
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Венесуела
Львів
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 41784 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 45377 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 68391 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 87331 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 128575 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
The New York Times

На фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення - Генштаб

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Впродовж минулої доби на фронті відбулося 161 бойове зіткнення, росіяни завдали два ракетні та 30 авіаційних ударів. Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу та один пункт управління БПЛА противника.

На фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення - Генштаб

Впродовж минулої доби на лінії фронту зафіксовано 161 бойове зіткнення. У четвер, 8 січня, росіяни завдали двох ракетних та 30 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 126 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також окупанти залучили для ураження 6482 дронів-камікадзе та здійснили 4042 обстрілів позицій Сил оборони і населених пунктів, зокрема 160 - з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке, Дорожнянка та Залізничне Запорізької області; Затока Одеської області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один пункт управління БПЛА противника.

Ситуація на конкретних ділянках виглядає так:

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник здійснив 122 обстріли, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню. 

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили шість атак противника в районах населених пунктів Бургуватка, Вільча, Фиголівка. 

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Курилівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у напрямку населених пунктів Дробишеве, Лиман,  Ставки та в районі Новоселівки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Сіверська, Дронівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Степанівки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 33 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Вербове, Вишневе, Злагода, Рибне, Єгорівка, Січневе та у напрямках населених пунктів Іванівка й Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку росіян в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1030 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, вісім бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 687 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 90 одиниць автомобільної техніки окупантів. 

Нагадаємо

У ніч на 9 січня росія атакувала Україну 36 ракетами та 242 дронами. Було збито 226 безпілотників і 18 ракет.

Євген Устименко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Одеська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна