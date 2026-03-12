Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном

Знаменита голлівудська акторка Ніколь Кідман вперше публічно висловилася про розрив зі своїм чоловіком - кантрі-музикантом Кітом Урбаном. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю акторки, яке вона дала для Variety.

Деталі

За словами акторки, минулий рік став для неї непростим періодом, через що вона певний час уникала публічності.

Минулого року я була тихою. У мене відбувалося багато речей, я ніби була у своїй оболонці - зізналася Кідман.

Водночас 58-річна зірка заявила, що намагається рухатися вперед і зосереджуватися на сім’ї.

Я в порядку, тому що завжди рухаюся до того, що є добрим. Я вдячна за свою сім’ю і за те, що ми залишаємося сім’єю та рухаємося далі. Решту я не обговорюю з поваги - наголосила акторка.

Кідман також зазначила, що головною підтримкою для неї залишаються діти.

Мої прекрасні дівчата, мої любі, які раптом стали дорослими жінками - сказала вона.

Попри особисті зміни, акторка готується до насиченого робочого року. Зокрема, у 2026 році вийде екранізація книжкової серії Скарпетта, а також продовження культового фільму Практична магія 2, де Кідман знову зіграє разом із Сандрою Буллок.

Акторка підкреслила, що зараз намагається зосередитися на роботі, родині та нових життєвих планах.

Нагадаємо

Американська акторка та лауреатка премії "Оскар" Ніколь Кідман для ролі судово-медичної експертки в серіалі "Скарпетта" навчилася проводити розтин.