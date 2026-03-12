КВІР спільно з "Хезболлою" розпочав сорокову хвилю масованих атак на Ізраїль та американські бази

Іранські військові сили КВІР оголосили про масштабну ескалацію в рамках операції "Справжня обіцянка 4", яка вперше проводиться у прямій координації з ліванським угрупованням "Хезболла". Під назвою "Я Амір аль-Мумінін" союзні сили завдали ударів по понад 50 стратегічних цілях, застосувавши сучасні балістичні ракети різних типів. Атаки були спрямовані на Тель–Авів, Хайфу та окуповані території, а також на ключові авіабази Сполучених Штатів у регіоні. Про це повідомляє Almayadeen, пише УНН.

Деталі

За офіційними даними КВІР, під час сорокової хвилі нападів було використано ракети "Кадр", "Емад", "Хайбар-Шекан" та гіперзвукові "Фаттах". Окрім ізраїльських мегаполісів, під вогонь потрапили американські військові об’єкти, зокрема авіабази Аль-Азрак та Аль-Хардж.

У ФБР попередили, що Іран може атакувати Каліфорнію за допомогою безпілотників

Командування іранських сил наголосило, що нинішня фаза конфлікту демонструє новий рівень оперативної взаємодії між Тегераном та ліванським ісламським опором, які діють як єдиний фронт проти спільних противників.

Ракетний тиск "Хезболли" та ситуація в окупованих районах

Паралельно з іранськими обстрілами "Хезболла" розпочала власну операцію під назвою "Пожираюча солома", випустивши понад сто ракет по північних регіонах. Постійні вибухи та безперервна робота систем сповіщення змусили мешканців проводити більшу частину часу в бомбосховищах, пересуваючись "від сирени до сирени". Ізраїльські медіа підтверджують різке зростання інтенсивності запусків протягом останньої доби, що створює критичне навантаження на системи протиповітряної оборони та цивільну інфраструктуру.

Сорокова хвиля операції була проведена під назвою "Я Амір аль-Мумінін" у координації з Ісламським опором у Лівані. Постійні страйки змусили мешканців жити від сирени до сирени, проводячи тривалий час у сховищах як наслідок війни, що триває – йдеться у заяві відділу зв'язків з громадськістю КВІР.

Хезболла випустила понад сто ракет по півночі Ізраїлю та атакувала Хайфу безпілотниками