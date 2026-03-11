Потрібно більше тиску від США на рф, а не на мене - Зеленський

$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
19:47 • 5336 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 15085 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 23831 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 20214 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 25509 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 30102 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 36159 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34252 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44756 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121017 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Графіки відключень електроенергії
УНН Lite
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo17:32 • 7902 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 9368 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 12632 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 26236 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 35199 перегляди
Потрібно більше тиску від США на рф, а не на мене - Зеленський

Київ • УНН

 • 2054 перегляди

Президент закликав США посилити тиск на рф та обговорив з Трампом гарантії безпеки. Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій проти агресора.

Потрібно більше тиску від США на рф, а не на мене - Зеленський

США мають чинити більше тиску на росію і припинити примушувати Україну погоджуватися на ультиматуми кремля. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданням Welt та Politico, передає УНН

Нам потрібні переговори. Ми їх підтримуємо. Ми не довіряємо росії, але я думаю, і я вірю, що американці справді хочуть завершити цю війну. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібен більший тиск на росію, а не на мене 

- сказав Зеленський. 

За його словами, перемовини з представниками Трампа у грудні показали, що США готові надати Україні певну форму гарантій безпеки, які можуть стати основою майбутньої мирної угоди, однак поки що немає чітких деталей щодо того, як саме виглядатимуть ці гарантії.

Для нас це дуже важливо, але в нас немає чіткої відповіді. Президент Трамп сказав мені: "Чи вірите ви, що наші гарантії безпеки можуть бути сильнішими, ніж у НАТО?" Я відповів: "Так, це залежить від вас на сьогодні. Це залежить від вас, пане президенте. Благослови Боже, якщо у нас будуть сильніші гарантії безпеки, ніж у НАТО. Але що буде після вас? А що буде після мене? 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Раніше Зеленський заявив, що можливе зняття санкцій США проти росії стало б серйозним ударом для України та небезпечним сигналом для всього світу.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна