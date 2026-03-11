Потрібно більше тиску від США на рф, а не на мене - Зеленський

США мають чинити більше тиску на росію і припинити примушувати Україну погоджуватися на ультиматуми кремля. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданням Welt та Politico, передає УНН.

Нам потрібні переговори. Ми їх підтримуємо. Ми не довіряємо росії, але я думаю, і я вірю, що американці справді хочуть завершити цю війну. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібен більший тиск на росію, а не на мене - сказав Зеленський.

За його словами, перемовини з представниками Трампа у грудні показали, що США готові надати Україні певну форму гарантій безпеки, які можуть стати основою майбутньої мирної угоди, однак поки що немає чітких деталей щодо того, як саме виглядатимуть ці гарантії.

Для нас це дуже важливо, але в нас немає чіткої відповіді. Президент Трамп сказав мені: "Чи вірите ви, що наші гарантії безпеки можуть бути сильнішими, ніж у НАТО?" Я відповів: "Так, це залежить від вас на сьогодні. Це залежить від вас, пане президенте. Благослови Боже, якщо у нас будуть сильніші гарантії безпеки, ніж у НАТО. Але що буде після вас? А що буде після мене? - додав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Зеленський заявив, що можливе зняття санкцій США проти росії стало б серйозним ударом для України та небезпечним сигналом для всього світу.