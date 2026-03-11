Нужно больше давления от США на рф, а не на меня - Зеленский

США должны оказать большее давление на россию и прекратить принуждать Украину соглашаться на ультиматумы кремля. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданиям Welt и Politico, передает УНН.

Нам нужны переговоры. Мы их поддерживаем. Мы не доверяем россии, но я думаю, и я верю, что американцы действительно хотят завершить эту войну. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно большее давление на Россию, а не на меня - сказал Зеленский.

По его словам, переговоры с представителями Трампа в декабре показали, что США готовы предоставить Украине определенную форму гарантий безопасности, которые могут стать основой будущего мирного соглашения, однако пока нет четких деталей относительно того, как именно будут выглядеть эти гарантии.

Для нас это очень важно, но у нас нет четкого ответа. Президент Трамп сказал мне: "Верите ли вы, что наши гарантии безопасности могут быть сильнее, чем у НАТО?" Я ответил: "Да, это зависит от вас на сегодняшний день. Это зависит от вас, господин президент. Дай Бог, если у нас будут более сильные гарантии безопасности, чем у НАТО. Но что будет после вас? А что будет после меня? - добавил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что возможное снятие санкций США против России стало бы серьезным ударом для Украины и опасным сигналом для всего мира.