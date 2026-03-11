Нужно больше давления от США на рф, а не на меня - Зеленский

$43.860.0351.040.33
Эксклюзив
19:47 • 3234 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 13531 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 22732 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 19212 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 24485 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 29740 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 35875 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 34180 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44715 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120970 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 25264 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11 марта, 13:14 • 24401 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 19042 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 11624 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto16:24 • 12737 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto16:24 • 12765 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 19070 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11 марта, 13:14 • 24424 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 56772 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 63048 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Масуд Пезешкиан
Руслан Кравченко
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Германия
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo17:32 • 7124 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом15:51 • 8494 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 11648 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 25286 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 34914 просмотра
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Отопление
Леопард 2

Нужно больше давления от США на рф, а не на меня - Зеленский

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Президент призвал США усилить давление на рф и обсудил с Трампом гарантии безопасности. Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций против агрессора.

Нужно больше давления от США на рф, а не на меня - Зеленский

США должны оказать большее давление на россию и прекратить принуждать Украину соглашаться на ультиматумы кремля. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданиям Welt и Politico, передает УНН

Нам нужны переговоры. Мы их поддерживаем. Мы не доверяем россии, но я думаю, и я верю, что американцы действительно хотят завершить эту войну. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно большее давление на Россию, а не на меня 

- сказал Зеленский. 

По его словам, переговоры с представителями Трампа в декабре показали, что США готовы предоставить Украине определенную форму гарантий безопасности, которые могут стать основой будущего мирного соглашения, однако пока нет четких деталей относительно того, как именно будут выглядеть эти гарантии.

Для нас это очень важно, но у нас нет четкого ответа. Президент Трамп сказал мне: "Верите ли вы, что наши гарантии безопасности могут быть сильнее, чем у НАТО?" Я ответил: "Да, это зависит от вас на сегодняшний день. Это зависит от вас, господин президент. Дай Бог, если у нас будут более сильные гарантии безопасности, чем у НАТО. Но что будет после вас? А что будет после меня? 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Ранее Зеленский заявил, что возможное снятие санкций США против России стало бы серьезным ударом для Украины и опасным сигналом для всего мира.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина