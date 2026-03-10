$43.900.1750.710.17
Зняття санкцій з росії стало б серйозним ударом по Україні – Зеленський

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Президент заявив, що скасування обмежень стане ударом по Україні та репутації світу. рф веде діалог зі США щодо можливого послаблення тиску.

Зняття санкцій з росії стало б серйозним ударом по Україні – Зеленський

Можливе зняття санкцій США проти росії стало б серйозним ударом для України та небезпечним сигналом для всього світу. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, стратегія фінансового тиску на росію є не лише українською позицією, а спільною стратегією міжнародної спільноти.

Мені здається, що це не виключно українська стратегія. Це стратегія, в принципі, всього цивілізованого світу – щоб росія фінансово страждала, бо вона використовує ці гроші проти нас, використовує саме на зброю. Тому це правильна стратегія для всіх – економічно не підтримувати росію 

– сказав Зеленський.

Президент наголосив, що скасування санкцій могло б мати серйозні наслідки як для України, так і для міжнародної безпеки.

Якщо санкції будуть зняті, безумовно, це буде серйозний удар по нас. Це буде удар з точки зору зброї. А для всього світу це буде дуже складний репутаційний удар. Як можна знімати санкції з росії, якщо вона агресор? Значить, так можна робити і не тільки їм 

– зазначив Глава держави.

Він додав, що такий крок створив би небезпечний прецедент для інших країн.

В принципі, це буде не дуже позитивний приклад для інших 

- підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україні відомо про контакти між росією та представниками США щодо можливого послаблення санкційного режиму.

Нам відомо, що росія проводить діалоги з представниками США щодо можливого зняття санкцій. Ми дуже віримо, що США не підуть на такі поступки

- додав Зеленський.

Зеленський запровадив санкції проти російських суддів за вироки військовополоненим та проти компаній10.03.26, 13:56 • 1988 переглядiв

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна