Зняття санкцій з росії стало б серйозним ударом по Україні – Зеленський

Можливе зняття санкцій США проти росії стало б серйозним ударом для України та небезпечним сигналом для всього світу. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, стратегія фінансового тиску на росію є не лише українською позицією, а спільною стратегією міжнародної спільноти.

Мені здається, що це не виключно українська стратегія. Це стратегія, в принципі, всього цивілізованого світу – щоб росія фінансово страждала, бо вона використовує ці гроші проти нас, використовує саме на зброю. Тому це правильна стратегія для всіх – економічно не підтримувати росію – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що скасування санкцій могло б мати серйозні наслідки як для України, так і для міжнародної безпеки.

Якщо санкції будуть зняті, безумовно, це буде серйозний удар по нас. Це буде удар з точки зору зброї. А для всього світу це буде дуже складний репутаційний удар. Як можна знімати санкції з росії, якщо вона агресор? Значить, так можна робити і не тільки їм – зазначив Глава держави.

Він додав, що такий крок створив би небезпечний прецедент для інших країн.

В принципі, це буде не дуже позитивний приклад для інших - підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україні відомо про контакти між росією та представниками США щодо можливого послаблення санкційного режиму.

Нам відомо, що росія проводить діалоги з представниками США щодо можливого зняття санкцій. Ми дуже віримо, що США не підуть на такі поступки - додав Зеленський.

