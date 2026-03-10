Зняття санкцій з росії стало б серйозним ударом по Україні – Зеленський
Київ • УНН
Президент заявив, що скасування обмежень стане ударом по Україні та репутації світу. рф веде діалог зі США щодо можливого послаблення тиску.
Можливе зняття санкцій США проти росії стало б серйозним ударом для України та небезпечним сигналом для всього світу. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, передає УНН.
Деталі
За словами Глави держави, стратегія фінансового тиску на росію є не лише українською позицією, а спільною стратегією міжнародної спільноти.
Мені здається, що це не виключно українська стратегія. Це стратегія, в принципі, всього цивілізованого світу – щоб росія фінансово страждала, бо вона використовує ці гроші проти нас, використовує саме на зброю. Тому це правильна стратегія для всіх – економічно не підтримувати росію
Президент наголосив, що скасування санкцій могло б мати серйозні наслідки як для України, так і для міжнародної безпеки.
Якщо санкції будуть зняті, безумовно, це буде серйозний удар по нас. Це буде удар з точки зору зброї. А для всього світу це буде дуже складний репутаційний удар. Як можна знімати санкції з росії, якщо вона агресор? Значить, так можна робити і не тільки їм
Він додав, що такий крок створив би небезпечний прецедент для інших країн.
В принципі, це буде не дуже позитивний приклад для інших
Президент також зазначив, що Україні відомо про контакти між росією та представниками США щодо можливого послаблення санкційного режиму.
Нам відомо, що росія проводить діалоги з представниками США щодо можливого зняття санкцій. Ми дуже віримо, що США не підуть на такі поступки
