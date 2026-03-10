$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
17:36 • 1110 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
15:44 • 13166 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:25 • 19148 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
14:11 • 14995 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33 • 22357 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 25918 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 38821 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 49153 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 52198 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 84376 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
публикации
Эксклюзивы
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 8508 просмотра
Социальная сеть

Снятие санкций с россии стало бы серьезным ударом по Украине – Зеленский

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Президент заявил, что отмена ограничений станет ударом по Украине и репутации мира. рф ведет диалог с США относительно возможного ослабления давления.

Снятие санкций с россии стало бы серьезным ударом по Украине – Зеленский

Возможное снятие санкций США против россии стало бы серьезным ударом для Украины и опасным сигналом для всего мира. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, стратегия финансового давления на россию является не только украинской позицией, а общей стратегией международного сообщества.

Мне кажется, что это не исключительно украинская стратегия. Это стратегия, в принципе, всего цивилизованного мира – чтобы россия финансово страдала, потому что она использует эти деньги против нас, использует именно на оружие. Поэтому это правильная стратегия для всех – экономически не поддерживать россию 

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что отмена санкций могла бы иметь серьезные последствия как для Украины, так и для международной безопасности.

Если санкции будут сняты, безусловно, это будет серьезный удар по нам. Это будет удар с точки зрения оружия. А для всего мира это будет очень сложный репутационный удар. Как можно снимать санкции с россии, если она агрессор? Значит, так можно делать и не только им 

– отметил Глава государства.

Он добавил, что такой шаг создал бы опасный прецедент для других стран.

В принципе, это будет не очень позитивный пример для других 

- подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что Украине известно о контактах между Россией и представителями США относительно возможного ослабления санкционного режима.

Нам известно, что россия проводит диалоги с представителями США относительно возможного снятия санкций. Мы очень верим, что США не пойдут на такие уступки

- добавил Зеленский.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина