Снятие санкций с россии стало бы серьезным ударом по Украине – Зеленский

Возможное снятие санкций США против россии стало бы серьезным ударом для Украины и опасным сигналом для всего мира. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, стратегия финансового давления на россию является не только украинской позицией, а общей стратегией международного сообщества.

Мне кажется, что это не исключительно украинская стратегия. Это стратегия, в принципе, всего цивилизованного мира – чтобы россия финансово страдала, потому что она использует эти деньги против нас, использует именно на оружие. Поэтому это правильная стратегия для всех – экономически не поддерживать россию – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что отмена санкций могла бы иметь серьезные последствия как для Украины, так и для международной безопасности.

Если санкции будут сняты, безусловно, это будет серьезный удар по нам. Это будет удар с точки зрения оружия. А для всего мира это будет очень сложный репутационный удар. Как можно снимать санкции с россии, если она агрессор? Значит, так можно делать и не только им – отметил Глава государства.

Он добавил, что такой шаг создал бы опасный прецедент для других стран.

В принципе, это будет не очень позитивный пример для других - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что Украине известно о контактах между Россией и представителями США относительно возможного ослабления санкционного режима.

Нам известно, что россия проводит диалоги с представителями США относительно возможного снятия санкций. Мы очень верим, что США не пойдут на такие уступки - добавил Зеленский.

