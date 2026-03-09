НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии

Национальный банк Украины обратился в Европейскую комиссию и Европейскую службу внешних дел с просьбой выступить в роли стороны для выяснения обстоятельств задержания украинских инкассаторов в Венгрии. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Глава центрального банка Украины официально обратился в Европейскую комиссию и Европейскую службу внешних дел (EEAS) с просьбой выступить в роли независимой третьей стороны для выяснения обстоятельств задержания граждан Украины и изъятия наличности в Венгрии на прошлой неделе - написал Йозвяк.

Дополнение

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта.

В Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.