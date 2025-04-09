В Киевском метрополитене возобновили бесконтактную оплату проезда после устранения технической неисправности специалистами "Ощадбанка". Ранее КГГА сообщала о временной недоступности.
В киевском метрополитене произошел технический сбой, из-за которого временно невозможно осуществить оплату проезда бесконтактным способом. Оплатить проезд можно другими способами.
С 1 апреля 2025 года в Украине вступят в силу важные изменения: перерасчет пенсий, цифровизация ВВК, изменения в бронировании и рост акцизов на табак.
Национальный Банк Украины отменяет лимит в 150 тысяч гривен на переводы между карточками.
Сергей Корецкий, директор "Укрнефти", задекларировал более 15 млн грн зарплаты за 2024 год, а также миллионы гривен на банковских счетах и наличными.
Государство контролирует топ-5 банков Украины, иностранцы - почти половину учреждений. Часть банков связана с политиками и корпорациями, что влияет на их деятельность.
Совокупный доход десятки крупнейших банков Украины увеличился на 14% и достиг 267,2 млрд грн. Лучшие результаты показали государственные банки, особенно ПриватБанк и Ощадбанк.
Прибыль украинских банков в 2024 году выросла на 20% и составила 104 млрд грн после налогообложения. ПриватБанк получил 39% общей прибыли, а государственные банки заработали 65% от всей суммы.
Участники Mind Export Summit 2025 обсудили экспортные возможности и приняли участие в бизнес-симуляции «Глобальная экспансия».
Количество кредитов по программе «5-7-9%» в Ощадбанке снизилось с 9 до 7 из 10 возможных. Программа будет и дальше сокращаться из-за обязательств государства перед МВФ, но инвестиционные проекты останутся в фокусе.
Наблюдательный совет «Укрэнерго» провел первое заседание и избрал руководство. Председателем стал Еппе Кофод из Дании, а его заместителем - Анатолий Гулей, представитель государства.
Елена Дума критикует АМКУ за удовлетворение жалоб относительно условий конкурса на управление ТРЦ «Гулливер». Эксперты считают, что руководитель АРМА пытается скрыть собственные просчеты в организации конкурса.
НБУ и крупнейшие банки Украины подписали меморандум об ограничении переводов до 50 тыс грн для рисковых клиентов с 2025 года. Клиенты с подтвержденными доходами смогут осуществлять переводы без ограничений.
Правительство согласовало кандидатуры Юрия Бойко, Анатолия Гулея и Алексея Никитина как представителей государства в наблюдательном совете «Укрэнерго». Бойко уже был членом предыдущего состава совета и является советником премьер-министра.
Крупнейшие банки Украины подписали Меморандум об установлении лимитов на карточные переводы с февраля 2025 года. Лимиты будут составлять от 50 до 150 тыс. грн в месяц в зависимости от уровня риска клиента.
АРМА объявила тендер на управление ТРЦ "Гулливер". Учитывая выявленные несоответствия, информационное агентство "Украинские Национальные Новости" обратилось в Государственную аудиторскую службу Украины с просьбой начать мониторинг указанной закупки на предмет соблюдения требований законодательства о публичных закупках.
АРМА объявила конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" с чрезвычайно жесткими критериями отбора. Эксперты считают, что такие требования могут ограничить конкуренцию и свидетельствовать о предвзятости конкурса.
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер".
Эксперт критикует установленные АРМА критерии для конкурса на управление ТРЦ "Гулливер", которые требуют 100 млн грн активов. Сбербанк обеспокоен возможной потерей выплат по кредиту из-за нового управляющего.
Юрист Олег Шрам заявил, что АРМА имело бы право отменить конкурс на управление ТРЦ «Гулливер» после переговоров с Ощадбанком. Агентство должно объявить новый конкурс с учетом интересов банков-кредиторов.
АРМА объявило конкурс на управление ТРЦ «Гулливер», не указав в тендерной документации о залоге объекта по ипотечному кредиту. Это вызвало жалобы участников и беспокойство «Ощадбанка» относительно будущих выплат по кредиту.
АРМА и «Ощадбанк» провели встречу по конкурсу на управление ТРЦ «Гулливер», но консенсуса не достигли. «Ощадбанк» призвал учесть интересы кредиторов при проведении этого конкурса.
Две арестованные ТЭЦ на Львовщине после передачи в управление АРМА стали убыточными, потеряв 558 млн грн за 4 года. НАБУ начнет расследование в отношении действий руководства АРМА по решению ВАКС.
АРМА объявила конкурс на управление ТРЦ "Гулливер", не учтя интересы государственных банков-кредиторов. По словам Галины Янченко, действия АРМАта Бэб могут привести к миллиардным убыткам "Ощадбанка".
АРМА имеет возможность прописать условие обслуживания кредитов госбанков в тендерной документации для ТРЦ «Гулливер». Юристы отмечают важность включения этого условия для защиты государственных интересов.
АРМА устанавливает различные стандарты для участников тендеров на управление арестованным имуществом. Выявлено три случая с нетипичными требованиями при отборе управляющих для железнодорожных вагонов, сухогрузных судов и ТРЦ «Гулливер».
АРМА объявила конкурс на управляющего ТРЦ "Гулливер" с "максимально строгими" критериями отбора. "Ощадбанк" угрожает взыскать актив из-за отсутствия требований по обслуживанию кредитов на 20 млрд грн.
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер".
Эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера".
АРМА провела совещание с представителем «Ощадбанка» по управлению ТРЦ «Гулливер» за неделю до конца конкурса. Эксперт по безопасности назвал такие действия служебной халатностью и призвал отменить конкурс.