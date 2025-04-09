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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26171 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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16:38 • 36157 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В киевском метро возобновили бесконтактную оплату проезда

В Киевском метрополитене возобновили бесконтактную оплату проезда после устранения технической неисправности специалистами "Ощадбанка". Ранее КГГА сообщала о временной недоступности.

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Технический сбой: в метро недоступна бесконтактная оплата проезда

В киевском метрополитене произошел технический сбой, из-за которого временно невозможно осуществить оплату проезда бесконтактным способом. Оплатить проезд можно другими способами.

Общество • 4 апреля, 15:08 • 12377 просмотра

Что изменится с 1 апреля 2025 года: перерасчет пенсий, перебронирование и цены на сигареты

С 1 апреля 2025 года в Украине вступят в силу важные изменения: перерасчет пенсий, цифровизация ВВК, изменения в бронировании и рост акцизов на табак.

Общество • 1 апреля, 05:30 • 507095 просмотра

С 1 апреля отменены ограничения НБУ на переводы между карточками физлиц в 150 тысяч гривен

Национальный Банк Украины отменяет лимит в 150 тысяч гривен на переводы между карточками.

Экономика • 1 апреля, 03:13 • 23626 просмотра

Директор "Укрнефти" задекларировал более 15 млн грн зарплаты за 2024 год

Сергей Корецкий, директор "Укрнефти", задекларировал более 15 млн грн зарплаты за 2024 год, а также миллионы гривен на банковских счетах и наличными.

Экономика • 31 марта, 14:16 • 22893 просмотра

В Украине почти половина банков имеет иностранных акционеров – исследование

Государство контролирует топ-5 банков Украины, иностранцы - почти половину учреждений. Часть банков связана с политиками и корпорациями, что влияет на их деятельность.

Экономика • 20 марта, 13:36 • 18982 просмотра

Доходы топ-10 банков Украины выросли на 14%: лидируют государственные учреждения

Совокупный доход десятки крупнейших банков Украины увеличился на 14% и достиг 267,2 млрд грн. Лучшие результаты показали государственные банки, особенно ПриватБанк и Ощадбанк.

Общество • 17 марта, 07:23 • 27037 просмотра

Прибыль украинских банков в 2024 году выросла на 20% - Опендатабот

Прибыль украинских банков в 2024 году выросла на 20% и составила 104 млрд грн после налогообложения. ПриватБанк получил 39% общей прибыли, а государственные банки заработали 65% от всей суммы.

Экономика • 21 февраля, 08:11 • 25376 просмотра

В Киеве состоялся Mind Export Summit 2025 - два дня о выходе бизнеса за границу

Участники Mind Export Summit 2025 обсудили экспортные возможности и приняли участие в бизнес-симуляции «Глобальная экспансия».

Новости Бизнеса • 20 февраля, 14:50 • 36410 просмотра

Количество кредитования по программе «5-7-9%» в Ощадбанке уменьшилось - представительница правления финучреждения

Количество кредитов по программе «5-7-9%» в Ощадбанке снизилось с 9 до 7 из 10 возможных. Программа будет и дальше сокращаться из-за обязательств государства перед МВФ, но инвестиционные проекты останутся в фокусе.

Экономика • 13 февраля, 10:28 • 113290 просмотра

Новый наблюдательный совет «Укрэнерго» провел первое заседание: председателем назначен экс-глава МИД Дании

Наблюдательный совет «Укрэнерго» провел первое заседание и избрал руководство. Председателем стал Еппе Кофод из Дании, а его заместителем - Анатолий Гулей, представитель государства.

Экономика • 13 декабря, 20:36 • 30772 просмотра

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Елена Дума критикует АМКУ за удовлетворение жалоб относительно условий конкурса на управление ТРЦ «Гулливер». Эксперты считают, что руководитель АРМА пытается скрыть собственные просчеты в организации конкурса.

Экономика • 13 декабря, 15:04 • 157290 просмотра
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Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

НБУ и крупнейшие банки Украины подписали меморандум об ограничении переводов до 50 тыс грн для рисковых клиентов с 2025 года. Клиенты с подтвержденными доходами смогут осуществлять переводы без ограничений.

Экономика • 11 декабря, 10:52 • 114419 просмотра

Кабмин согласовал трех кандидатов на должности членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

Правительство согласовало кандидатуры Юрия Бойко, Анатолия Гулея и Алексея Никитина как представителей государства в наблюдательном совете «Укрэнерго». Бойко уже был членом предыдущего состава совета и является советником премьер-министра.

политика • 11 декабря, 09:36 • 16324 просмотра

От 50 до 150 тыс. грн в месяц: крупнейшие банки договорились о лимитах на карточные переводы

Крупнейшие банки Украины подписали Меморандум об установлении лимитов на карточные переводы с февраля 2025 года. Лимиты будут составлять от 50 до 150 тыс. грн в месяц в зависимости от уровня риска клиента.

Общество • 10 декабря, 19:30 • 28293 просмотра
Эксклюзив

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА объявила тендер на управление ТРЦ "Гулливер". Учитывая выявленные несоответствия, информационное агентство "Украинские Национальные Новости" обратилось в Государственную аудиторскую службу Украины с просьбой начать мониторинг указанной закупки на предмет соблюдения требований законодательства о публичных закупках.

Экономика • 2 декабря, 14:20 • 133029 просмотра

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА объявила конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" с чрезвычайно жесткими критериями отбора. Эксперты считают, что такие требования могут ограничить конкуренцию и свидетельствовать о предвзятости конкурса.

Экономика • 29 ноября, 15:50 • 187427 просмотра
Эксклюзив

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер".

политика • 28 ноября, 12:51 • 133530 просмотра
Эксклюзив

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксперт критикует установленные АРМА критерии для конкурса на управление ТРЦ "Гулливер", которые требуют 100 млн грн активов. Сбербанк обеспокоен возможной потерей выплат по кредиту из-за нового управляющего.

Экономика • 27 ноября, 10:51 • 148163 просмотра
Эксклюзив

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Юрист Олег Шрам заявил, что АРМА имело бы право отменить конкурс на управление ТРЦ «Гулливер» после переговоров с Ощадбанком. Агентство должно объявить новый конкурс с учетом интересов банков-кредиторов.

Экономика • 26 ноября, 12:40 • 132678 просмотра

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

АРМА объявило конкурс на управление ТРЦ «Гулливер», не указав в тендерной документации о залоге объекта по ипотечному кредиту. Это вызвало жалобы участников и беспокойство «Ощадбанка» относительно будущих выплат по кредиту.

Экономика • 22 ноября, 15:21 • 165108 просмотра
Эксклюзив

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

АРМА и «Ощадбанк» провели встречу по конкурсу на управление ТРЦ «Гулливер», но консенсуса не достигли. «Ощадбанк» призвал учесть интересы кредиторов при проведении этого конкурса.

Экономика • 21 ноября, 09:50 • 144676 просмотра
Эксклюзив

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Две арестованные ТЭЦ на Львовщине после передачи в управление АРМА стали убыточными, потеряв 558 млн грн за 4 года. НАБУ начнет расследование в отношении действий руководства АРМА по решению ВАКС.

Экономика • 20 ноября, 16:33 • 151783 просмотра
Эксклюзив

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

АРМА объявила конкурс на управление ТРЦ "Гулливер", не учтя интересы государственных банков-кредиторов. По словам Галины Янченко, действия АРМАта Бэб могут привести к миллиардным убыткам "Ощадбанка".

Экономика • 20 ноября, 10:02 • 123538 просмотра
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"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

АРМА имеет возможность прописать условие обслуживания кредитов госбанков в тендерной документации для ТРЦ «Гулливер». Юристы отмечают важность включения этого условия для защиты государственных интересов.

Экономика • 19 ноября, 07:04 • 127316 просмотра

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

АРМА устанавливает различные стандарты для участников тендеров на управление арестованным имуществом. Выявлено три случая с нетипичными требованиями при отборе управляющих для железнодорожных вагонов, сухогрузных судов и ТРЦ «Гулливер».

политика • 18 ноября, 09:39 • 258306 просмотра

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

АРМА объявила конкурс на управляющего ТРЦ "Гулливер" с "максимально строгими" критериями отбора. "Ощадбанк" угрожает взыскать актив из-за отсутствия требований по обслуживанию кредитов на 20 млрд грн.

Экономика • 15 ноября, 15:11 • 250035 просмотра
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АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер".

Экономика • 15 ноября, 09:49 • 108577 просмотра
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"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера".

Экономика • 14 ноября, 12:07 • 106949 просмотра
Эксклюзив

Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

АРМА провела совещание с представителем «Ощадбанка» по управлению ТРЦ «Гулливер» за неделю до конца конкурса. Эксперт по безопасности назвал такие действия служебной халатностью и призвал отменить конкурс.

Экономика • 13 ноября, 16:01 • 108322 просмотра