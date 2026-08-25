В ряде сервисов Ощадбанка зафиксированы сбои в работе

В работе электронных сервисов "Ощадбанка" зафиксированы сбои, ситуацию обещают стабилизировать до 17:00, передает УНН со ссылкой на Ощадбанк.

В настоящее время происходит частичное ограничение доступа к электронным сервисам Ощадбанка из-за срабатывания систем безопасности. Мобильное приложение банка, а также сервисы для юридических лиц могут быть временно недоступны - говорится в сообщении.

В Ощадбанке добавили, что к 17:00 работа систем должна быть полностью стабилизирована.