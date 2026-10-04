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Как распознать жестокое обращение с животным и кому жаловаться

Киев • УНН

 • 12018 просмотра

Животные без еды, воды, лечения или укрытия могут страдать от жестокого обращения. За это предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Как распознать жестокое обращение с животным и кому жаловаться

4 октября в мире отмечают День защиты животных. В Национальной полиции Украины рассказали, на какие признаки стоит обращать внимание, чтобы распознать возможное жестокое обращение с животным, передает УНН.

В полиции подчеркнули, что жестокое обращение —  это не только физическое насилие.

Обращайте внимание, если животное:

- остается без еды или питьевой воды;

- имеет раны или признаки болезни, но ему не оказывают необходимую помощь;

- не имеет укрытия от жары или мороза;

- подвергается издевательствам, в частности ради развлечения или создания контента.

В полиции также подчеркнули, что приведенные случаи являются лишь отдельными признаками возможного жестокого обращения. Не стоит оставлять без внимания ситуации, которые могут угрожать здоровью или жизни животного. За жестокое обращение предусмотрена административная или уголовная ответственность. В зависимости от обстоятельств и последствий для животного наказание может составлять от штрафа до восьми лет лишения свободы. 

Если стали свидетелем возможного жестокого обращения с животным, сообщите в полицию по номеру 102 или 112. Полицейские реагируют на такие сообщения, устанавливают обстоятельства и причастных лиц. В гуманном обществе нет места жестокости к животным, а неравнодушие каждого и своевременное обращение в полицию могут спасти им жизнь 

— говорится в сообщении.

Напомним

В Обуховском районе Киевской области прокуратура расследует факт массового жестокого обращения с котами после обнаружения 51 погибшего животного и спасения еще 39, которых содержали в антисанитарных условиях.  

Алла Киосак

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Животные
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Киевская область