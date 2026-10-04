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Як розпізнати жорстоке поводження з твариною та кому скаржитись

Київ • УНН

 • 3340 перегляди

Тварини без їжі, води, лікування чи укриття можуть потерпати від жорстокого поводження. За це передбачене покарання до 8 років ув’язнення.

Як розпізнати жорстоке поводження з твариною та кому скаржитись

4 жовтня у світі відзначають День захисту тварин. У Національній поліції України розповіли, на які ознаки варто звертати увагу, щоб розпізнати можливе жорстоке поводження з твариною, передає УНН.

У поліції наголосили, що жорстоке поводження –  це не лише фізичне насильство.

Звертайте увагу, якщо тварина:

- залишається без їжі чи питної води;

- має рани або ознаки хвороби, але їй не надають необхідної допомоги;

- не має укриття від спеки чи морозу;

- зазнає знущань, зокрема заради розваги чи створення контенту.

У поліції також наголосили, що наведені випадки є лише окремими ознаками можливого жорстокого поводження. Не варто залишати без уваги ситуації, які можуть загрожувати здоров’ю або життю тварини. За жорстоке поводження передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Залежно від обставин та наслідків для тварини покарання може становити від штрафу до восьми років позбавлення волі. 

Якщо стали свідком можливого жорстокого поводження з твариною, повідомте поліцію за номером 102 або 112. Поліцейські реагують на такі повідомлення, встановлюють обставини та причетних осіб. У гуманному суспільстві немає місця жорстокості до тварин, а небайдужість кожного та своєчасне звернення до поліції можуть врятувати їм життя 

– йдеться у дописі.

Нагадаємо

В Обухівському районі Київщини прокуратура розслідує факт масового жорстокого поводження з котами після виявлення 51 загиблої тварини та порятунку ще 39, яких утримували в антисанітарних умовах.  

Алла Кіосак

СуспільствоПублікації
Тварини
Довічне позбавлення волі
Національна поліція України
Київська область