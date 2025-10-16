Довічне позбавлення волі

$41.760.01
48.530.29
ukenru
21:15 • 25538 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 28912 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 23828 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27659 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32526 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44308 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35533 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44452 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77356 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23526 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Новини по темi
У Боснії відпустили з-під варти найманця, який воював проти України та втратив ногу

Даріо Рістіча, громадянина Боснії та Герцеговини, підозрюваного у бойових діях на боці росії в Україні, звільнили з-під варти 15 жовтня. Він втратив ногу на полі бою та був заарештований 19 вересня в аеропорту Сараєво.

Кримінал та НП • 16 жовтня, 19:47 • 1294 перегляди
Прив'язав ланцюгом до автомобіля собаку та тягнув – правоохоронці повідомили про підозру чоловікуPhoto

Чоловік на Прикарпатті прив'язав собаку до автомобіля та тягнув його ґрунтовою дорогою, залишивши в кюветі. Правоохоронці повідомили йому про підозру за жорстоке поводження з тваринами.

Суспільство • 16 жовтня, 16:27 • 2432 перегляди
Розбійний напад на інкасаторів у Житомирі: підозрюваного екстрадували з Німеччини до України

З Німеччини екстрадували іноземця, підозрюваного у розбійному нападі на інкасаторів у Житомирі у 2019 році. Йому загрожує довічне позбавлення волі, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Кримінал та НП • 16 жовтня, 14:30 • 2234 перегляди
Розбещував та зґвалтував малолітню сестру: на Львівщині чоловік отримав 10 років в'язниці

30-річний чоловік засуджений до 10 років позбавлення волі за розбещення та зґвалтування малолітньої двоюрідної сестри. Злочинця викрили завдяки лікарці під час планового огляду дитини.

Суспільство • 16 жовтня, 12:03 • 2542 перегляди
Запуск роботи Спецтрибуналу щодо злочинів рф відбуватиметься в три етапи – МЗС

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України буде запущено в три етапи. Наразі триває підготовка до укладення розширеної часткової угоди про керівний комітет Спецтрибуналу.

Політика • 14 жовтня, 15:14 • 2915 перегляди
Вбивство на фунікулері у Києві: засуджений до довічного ув’язнення подав апеляцію

Ексспівробітник УДО, засуджений до довічного ув'язнення за вбивство хлопця на фунікулері, подав апеляцію.

Суспільство • 14 жовтня, 09:45 • 3422 перегляди
Ексклюзив
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей

Народний депутат Юлія Яцик підтримала ініціативу Генерального прокурора Руслана Кравченка про безальтернативне довічне ув'язнення за тяжкі злочини проти дітей. Вона наголосила на безпорадності дітей перед кривдником.

Суспільство • 14 жовтня, 08:16 • 14609 перегляди