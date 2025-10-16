Даріо Рістіча, громадянина Боснії та Герцеговини, підозрюваного у бойових діях на боці росії в Україні, звільнили з-під варти 15
жовтня. Він втратив ногу на полі бою та був заарештований 19 вересня в аеропорту Сараєво.
Чоловік на Прикарпатті прив'язав собаку до автомобіля та тягнув його ґрунтовою дорогою, залишивши в кюветі. Правоохоронці
повідомили йому про підозру за жорстоке поводження з тваринами.
З Німеччини екстрадували іноземця, підозрюваного у розбійному нападі на інкасаторів у Житомирі у 2019 році. Йому загрожує довічне
позбавлення волі, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.
30-річний чоловік засуджений до 10 років позбавлення волі за розбещення та зґвалтування малолітньої двоюрідної сестри. Злочинця
викрили завдяки лікарці під час планового огляду дитини.
Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України буде запущено в три етапи. Наразі триває підготовка до укладення розширеної часткової угоди про керівний комітет Спецтрибуналу.
Ексспівробітник УДО, засуджений до довічного ув'язнення за вбивство хлопця на фунікулері, подав апеляцію.
Народний депутат Юлія Яцик підтримала ініціативу Генерального прокурора Руслана Кравченка про безальтернативне довічне ув'язнення
за тяжкі злочини проти дітей. Вона наголосила на безпорадності дітей перед кривдником.