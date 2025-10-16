Довічне позбавлення волі

Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей

Народний депутат Юлія Яцик підтримала ініціативу Генерального прокурора Руслана Кравченка про безальтернативне довічне ув'язнення за тяжкі злочини проти дітей. Вона наголосила на безпорадності дітей перед кривдником.