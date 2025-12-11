Справа про вбивство українки Заруцької у США: суддя розгляне психічний стан обвинуваченого

Декарлос Браун-молодший, обвинувачений у вбивстві української біженки Ірини Заруцької у приміському поїзді в Шарлотті (Північна Кароліна), у четвер постав перед федеральним судом. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Адвокати Брауна клопочуть про проведення слухання для визначення його психічної дієздатності відповідати за звинувачення, за якими йому загрожує довічне ув'язнення або смертна кара.

Влада звинувачує Брауна у тому, що у серпні він завдав ножових поранень 23-річній Ірині Заруцькій у вагоні легкорейкового транспорту. Злочин набув широкого резонансу не лише у США, але й в Україні та у світі.

Федеральні прокурори втрутилися у справу після того, як виникли питання, чому Браун перебував на волі, маючи понад десяток попередніх арештів. Справи у суді штату та федеральному суді ведуться паралельно.

Нагадаємо

23-річна українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни, загинула від ножових поранень на залізничній станції в Шарлотті. Поліція заарештувала 34-річного Декарлоса Брауна, якому висунуто обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

Департамент юстиції США висунув Брауну федеральні звинувачення у вбивстві української біженки. Прокурори вимагатимуть смертної кари.

Декарлос Браун-молодший, обвинувачений у вбивстві українки Ірини Заруцької, походить з родини з активною кримінальною діяльністю. Його брат, сестра та батько мають численні судимості за різні злочини.

Дональд Трамп засудив це вбивство та поклав відповідальність за цей злочин на Демократичну партію та використав трагедію для політичної агітації.