Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпеки
17:00 • 14385 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 17068 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 20550 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 28835 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
11 грудня, 12:12 • 17727 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 19611 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16447 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16656 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16969 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Справа про вбивство українки Заруцької у США: суддя розгляне психічний стан обвинуваченого

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Декарлос Браун-молодший, обвинувачений у вбивстві української біженки Ірини Заруцької, постане перед судом для визначення його психічної дієздатності. Йому загрожує довічне ув'язнення або смертна кара за скоєний злочин.

Справа про вбивство українки Заруцької у США: суддя розгляне психічний стан обвинуваченого

Декарлос Браун-молодший, обвинувачений у вбивстві української біженки Ірини Заруцької у приміському поїзді в Шарлотті (Північна Кароліна), у четвер постав перед федеральним судом. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Адвокати Брауна клопочуть про проведення слухання для визначення його психічної дієздатності відповідати за звинувачення, за якими йому загрожує довічне ув'язнення або смертна кара.

В одному зі штатів США ухвалили "Закон Ірини" після жорстокого вбивства українки 04.10.25, 21:03 • 8573 перегляди

Влада звинувачує Брауна у тому, що у серпні він завдав ножових поранень 23-річній Ірині Заруцькій у вагоні легкорейкового транспорту. Злочин набув широкого резонансу не лише у США, але й в Україні та у світі.

Федеральні прокурори втрутилися у справу після того, як виникли питання, чому Браун перебував на волі, маючи понад десяток попередніх арештів. Справи у суді штату та федеральному суді ведуться паралельно.

Нагадаємо

23-річна українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни, загинула від ножових поранень на залізничній станції в Шарлотті. Поліція заарештувала 34-річного Декарлоса Брауна, якому висунуто обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

Департамент юстиції США висунув Брауну федеральні звинувачення у вбивстві української біженки. Прокурори вимагатимуть смертної кари.

Декарлос Браун-молодший, обвинувачений у вбивстві українки Ірини Заруцької, походить з родини з активною кримінальною діяльністю. Його брат, сестра та батько мають численні судимості за різні злочини.

Дональд Трамп засудив це вбивство та поклав відповідальність за цей злочин на Демократичну партію та використав трагедію для політичної агітації.  

Степан Гафтко

