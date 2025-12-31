Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'яти

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
20:23 • 5794 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
18:52 • 8568 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
16:58 • 11983 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 14217 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 14785 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 16853 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 19974 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 19614 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17382 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15707 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку31 грудня, 12:27 • 18720 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 17600 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"31 грудня, 12:55 • 16063 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 7248 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 15492 перегляди
Публікації
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
20:23 • 5794 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 15595 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 65745 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 66498 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 60337 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Франція
УНН Lite
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 15600 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 7380 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 17669 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку31 грудня, 12:27 • 18786 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo31 грудня, 11:49 • 20297 перегляди
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'яти

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Внаслідок атаки російських військ на Запоріжжя в новорічну ніч п'ятеро людей отримали поранення, серед них 15-річний хлопець. Постраждалим надано медичну та психологічну допомогу, одного госпіталізовано.

Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'яти

Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя травмовано п’ятеро людей, з них один підліток. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що в новорічну ніч російські війська атакували обласний центр безпілотним літальним апаратом.

Внаслідок обстрілу отримали поранення 44 та 59-річні жінки, двоє чоловіків віком 56 і 76 років та 15-річних хлопець. Парамедики надали допомогу усім постраждалим та транспортували одного потерпілого до медичного закладу

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що психологи ДСНС надали допомогу 7 громадянам, з них 3 дитини.

Ударною хвилею пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та легкові автівки. Інформація щодо постраждалих уточнюється

- додали рятувальники.

Нагадаємо

Ввечері 31 грудня армія рф атакувала Запоріжжя. Є влучання у багатоповерхівку.

Ворожа атака по Запоріжжю: у місті спалахнули пожежі31.12.25, 14:28 • 2222 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Новий рік
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя