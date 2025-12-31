Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'яти

Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя травмовано п’ятеро людей, з них один підліток. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що в новорічну ніч російські війська атакували обласний центр безпілотним літальним апаратом.

Внаслідок обстрілу отримали поранення 44 та 59-річні жінки, двоє чоловіків віком 56 і 76 років та 15-річних хлопець. Парамедики надали допомогу усім постраждалим та транспортували одного потерпілого до медичного закладу - йдеться у повідомленні.

Вказується, що психологи ДСНС надали допомогу 7 громадянам, з них 3 дитини.

Ударною хвилею пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та легкові автівки. Інформація щодо постраждалих уточнюється - додали рятувальники.

Нагадаємо

Ввечері 31 грудня армія рф атакувала Запоріжжя. Є влучання у багатоповерхівку.

Ворожа атака по Запоріжжю: у місті спалахнули пожежі