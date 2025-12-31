Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'яти
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських військ на Запоріжжя в новорічну ніч п'ятеро людей отримали поранення, серед них 15-річний хлопець. Постраждалим надано медичну та психологічну допомогу, одного госпіталізовано.
Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя травмовано п’ятеро людей, з них один підліток. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що в новорічну ніч російські війська атакували обласний центр безпілотним літальним апаратом.
Внаслідок обстрілу отримали поранення 44 та 59-річні жінки, двоє чоловіків віком 56 і 76 років та 15-річних хлопець. Парамедики надали допомогу усім постраждалим та транспортували одного потерпілого до медичного закладу
Вказується, що психологи ДСНС надали допомогу 7 громадянам, з них 3 дитини.
Ударною хвилею пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та легкові автівки. Інформація щодо постраждалих уточнюється
Нагадаємо
Ввечері 31 грудня армія рф атакувала Запоріжжя. Є влучання у багатоповерхівку.
