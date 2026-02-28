$43.210.00
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
07:12 • 7638 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 17946 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 32032 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 35229 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 43977 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 42146 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 41989 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 56763 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 47375 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Навесні 2026 року в Україні відбудуться музичні концерти, фестивалі, гастрономічні та мистецькі заходи. Заплановано виступи провідних артистів, пивний фестиваль, Lutsk Food Fest та виставки в Києві.

Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки

Весна 2026 року у великих містах України принесе дуже цікаву культурну програму - музичні концерти з видатними виконавцями, фестивалі під відкритим небом, гастрономічні та мистецькі заходи, а також масштабні виставки. УНН зібрав найпопулярніші та вже перевірені події, які мають дату та афішу для поціновувачів.

Деталі

Концерт "Весняна музична платформа України" 6 березня 2026 року о 19:00 в МЦКМ "Жовтневий палац" стане однією з головних музичних подій ранньої весни в столиці. У ньому візьмуть участь провідні українські артисти в популярних, поп- та різних музичних жанрах.

Окремою подією весняного сезону стане концерт пам’яті Степана Гіги. Вечір буде присвячений творчості народного артиста України, а на сцені прозвучать його найвідоміші хіти у виконанні колег та молодих артистів. Організатори обіцяють теплу атмосферу, живий звук і відеохроніку з архівними кадрами, що розкриють історію його творчого шляху та впливу на українську естраду.

24–26 квітня - Garden Beer Weekend #7 - Київ У культурному просторі ВДНГ (Київ) Garden Beer Weekend #7 відкриється 24–26 квітня 2026 року для любителів крафтового пива, вуличної їжі та музики під відкритим небом. Захід навіть був включений в афіші квиткових сервісів як одна з найзначніших фестивальних подій весни.

Lutsk Food Fest - 8 травня в Луцьку Весняний гастрономічний захід відбудеться 8 травня 2026 року в Луцьку. Місцеві виробники приєднаються до місцевої музичної програми та ярмарків на заході, який стане одним з найжвавіших гастрономічних подій регіону цього сезону.

Березень - травень - виставки у Києві на весні та мистецькі проєкти. Весна запланована на низку великих мистецьких виставок цього року: В Українському домі виставка під назвою "Жіночі імена бойчукізму", яка відбудеться в другій половині березня, представить роботи жінок-художниць школи Бойчука та їхнє місце в українському мистецтві

Весняний час в Мистецькому Арсеналі буде присвячений масштабній виставці української ілюстрації - від класичних зразків до сучасних мистецьких проектів - яка буде показана з березня по травень 2026 року. Ці виставки вже включені в плани культурних установ України, а художні та історичні контексти роблять програми сезону значущими для любителів мистецтва.

Традиційний літературний фестиваль: "Книжковий Арсенал" навесні, Київ Щорічний літературний форум "Книжковий Арсенал" зазвичай проходить навесні в Києві. Один з найбільших книжкових фестивалів в Україні об'єднує видавців, авторів та читачів, щоб представити нові книги, познайомити з різними книгами, обговорити останні події на книжковому ринку та творчі заходи на творчих конференціях.

