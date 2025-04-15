Метте Фредеріксен

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22608 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 145060 перегляди

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 10:52 • 131001 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194386 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77106 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Рубіо заявив, що США не говорили про анексію Гренландії

Держсекретар Рубіо заявив, що США не планують анексувати Гренландію, наголошуючи на повазі до самовизначення гренландців. Він закликав Данію зосередитися на бажанні Гренландії до незалежності.

Новини Світу • 4 квітня, 11:44 • 7707 перегляди

Трамп про плани анексувати Гренландію: ми отримаємо її 100%

Дональд Трамп заявив, що анексія Гренландії неминуча, можливо, без військової сили. Він додав, що країна важлива для міжнародної безпеки.

Новини Світу • 30 березня, 06:47 • 33912 перегляди

"Посилання віцепрезидента невірне": прем'єрка Данії відреагувала на критику США щодо Гренландії

Прем'єр-міністр Данії відповіла на звинувачення віцепрезидента США щодо недостатнього захисту Гренландії. Міністр закордонних справ Данії розкритикував США за тон.

Новини Світу • 29 березня, 12:39 • 20400 перегляди

Нова мета візиту Венса до Гренландії: огляд авіабази на тлі заяв Трампа про важливість регіону для США

Віце-президент США Венс відвідав космічну базу Пітуффік у Гренландії після заяв Трампа про важливість регіону для нацбезпеки. Данія критикує тиск США та підкреслює опір.

Новини Світу • 28 березня, 12:06 • 29931 перегляди

У Гренландії пройшли масові протести проти заяв Трампа про анексію острова

У Гренландії відбулися найбільші в історії протести через заяви Трампа про анексію острова. Тисячі людей вийшли на вулиці, демонструючи єдність у питанні територіальної цілісності.

Новини Світу • 16 березня, 08:27 • 20070 перегляди

Фредеріксен не відкидає можливості розміщення ядерної зброї в Данії

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що не відкидає можливості розміщення ядерної зброї в країні. Вона відкрита до пропозицій щодо створення спільного європейського ядерного стримування.

Війна • 6 березня, 13:16 • 16340 перегляди

Данська прем'єрка розкрила найпростіший спосіб гарантувати безпеку України

Метте Фредеріксен заявила, що членство України в НАТО є найсильнішою та найдешевшою гарантією безпеки. Прем'єрка закликала європейські країни збільшити підтримку України та застерегла від тимчасового припинення вогню.

Війна • 24 лютого, 11:36 • 60781 перегляди

Швеція збільшить військову допомогу Україні та анонсувала подальші обмеження прибутків рф від нафти

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон анонсував збільшення військової допомоги Україні після нещодавнього пакету в €100 млн на ППО. Швеція також планує обмежити прибутки рф від експорту нафти.

Війна • 24 лютого, 11:29 • 25460 перегляди

Данці підтримують відправку своїх військових в Україну як миротворців - соцопитування

53% громадян Данії підтримують участь датських військових у миротворчій місії в Україні. Більшість данців також виступають за вступ України до ЄС (66%) та НАТО (68%).

Політика • 21 лютого, 12:32 • 21774 перегляди

Зеленський провів телефонні розмови з лідерами 7 країн: що обговорювали

Президент України провів серію телефонних розмов з лідерами ПАР, Фінляндії, Франції, Данії, Канади та Норвегії. Обговорювалися питання безпеки, постачання зброї, санкції проти агресора та енергетична співпраця.

Війна • 21 лютого, 00:18 • 123977 перегляди

Європейські справи та справжній мир: Зеленський провів телефонну розмову з прем'єркою Данії

Президент України обговорив з Метте Фредеріксен європейські справи та питання миру. Зеленський подякував за постачання зброї та спільне виробництво.

Війна • 20 лютого, 17:37 • 42561 перегляди

Данія виділить 50 млрд крон на термінове переозброєння через загрозу з росії

Уряд Данії створює оборонний фонд на 50 млрд крон для швидкої закупівлі військового обладнання. Витрати на оборону в 2025-2026 роках перевищать 3% ВВП країни, що є рекордом за останні 50 років.

Новини Світу • 19 лютого, 18:45 • 30139 перегляди

"Це гірше, ніж холодна війна": прем'єр-міністерка Данії виступила перед парламентом з загрозливим попередженням

Метте Фредеріксен заявила, що поточна геополітична ситуація гірша за холодну війну. Данія планує збільшити оборонні витрати та розширити повноваження оборонного відомства.

Політика • 18 лютого, 16:04 • 33095 перегляди

Зеленський зідзвонився із Макроном після екстренної зустрічі лідерів Європи в Парижі

Президент України провів телефонну розмову з французьким лідером після екстреної зустрічі в Парижі. Сторони погодились, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки, а не крихке припинення вогню.

Війна • 18 лютого, 00:35 • 35680 перегляди

Данія закликає Європу переозброїтися через загрозу від росії

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про необхідність переозброєння Європи через загрозу від росії. Вона наголосила на важливості не допустити поширення російської агресії за межі України.

Війна • 17 лютого, 23:45 • 32354 перегляди

Головні європейські лідери прибули до Єлисейського палацу для зустрічі щодо України

У Парижі відбудеться неформальна зустріч глав урядів восьми європейських країн щодо України. На зустрічі присутні лідери ЄС і НАТО, включно з Макроном, Шольцем та іншими високопоставленими чиновниками.

Війна • 17 лютого, 15:34 • 54782 перегляди

Мир в Україні: президент Фінляндії назвав три етапи для його досягнення

Александр Стубб представив три етапи досягнення миру в Україні на Мюнхенській конференції. План включає переозброєння України, міжнародний моніторинг припинення вогню та довготривалі переговори.

Війна • 16 лютого, 09:43 • 66371 перегляди

Прем'єр Данії: найкраще, що ми можемо запропонувати Україні, - членство в НАТО

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що членство в НАТО - найкращий захист для України.

Війна • 15 лютого, 11:44 • 26672 перегляди

Зеленський розкрив очікування від 16-го пакету санкцій ЄС проти рф

Україна очікує від нового пакету санкцій ЄС обмежень проти російської нафти та тіньового флоту. Зеленський обговорив це питання з прем'єр-міністеркою Данії під час зустрічі.

Війна • 14 лютого, 18:37 • 124826 перегляди

ЄС та НАТО обговорюють стратегію щодо Гренландії після заяв Трампа: у планах - спільні дії з США в арктичному регіоні

Лідери ЄС підтримують територіальну цілісність Данії та виступають проти планів США щодо Гренландії. НАТО пропонує посилити військову присутність в арктичному регіоні за участю північних союзників.

Новини Світу • 4 лютого, 08:36 • 25234 перегляди

Лідери ЄС обіцяють відповісти, якщо Трамп запровадить мита

Лідери ЄС на зустрічі в Брюсселі обговорили можливу відповідь на анонсовані Трампом нові мита для європейських товарів. Європейські очільники заявили про єдність у протистоянні торговельним обмеженням США.

Новини Світу • 3 лютого, 14:02 • 23760 перегляди

У Франції розглядають можливість відправлення військ до Гренландії - ЗМІ

Данія звернулася до Франції за допомогою через побоювання щодо територіальних претензій США на Гренландію. Міністр закордонних справ Франції підтвердив готовність надати військову підтримку на прохання Данії.

Новини Світу • 28 січня, 15:58 • 30264 перегляди

Трамп знову заговорив про Гренландію: напруга між США і Данією зростає

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість у можливості включення Гренландії до складу США для "захисту вільного світу".

Новини Світу • 26 січня, 06:21 • 99873 перегляди

Гренландія хоче бути незалежною державою - прем'єр

Прем'єр Гренландії Муте Егеде оголосив про підготовку проекту конституції для незалежності від Данії. Данія визнає прагнення Гренландії легітимним, але прагне зберегти цілісність королівства.

Новини Світу • 11 січня, 18:52 • 25670 перегляди

Прем'єр Гренландії готовий до переговорів з Трампом, який хоче контролювати острів

Муте Егеде погодився обговорити з новообраним президентом США його прагнення встановити контроль над Гренландією. Острів, який є самоврядною територією Данії, прагне незалежності, але готовий до діалогу.

Політика • 10 січня, 21:41 • 30676 перегляди

Франція застерегла Трампа від загрози "суверенним кордонам" ЄС через його заяви щодо Гренландії

Франція застерегла Трампа від загроз суверенним кордонам ЄС після його відмови виключити військові дії щодо Гренландії. Міністр закордонних справ Франції наголосив, що ЄС не дозволить атакувати свої кордони.

Політика • 8 січня, 10:22 • 22372 перегляди

Прем'єрка Данії запаслася консервами через побоювання кібератак з боку росії

Метте Фредеріксен підготувала свій будинок до можливих кібератак з боку росії. Вона закликала данців також запастися водою, консервами та радіоприймачами на випадок надзвичайних ситуацій.

Новини Світу • 27 грудня, 12:35 • 16679 перегляди

Данія посилює оборону Гренландії після заяв Трампа

Уряд Данії оголосив про виділення понад 1,5 млрд доларів на оборону Гренландії. Рішення ухвалено після того, як Трамп знову заявив про необхідність США володіти арктичною територією.

Новини Світу • 24 грудня, 20:00 • 31550 перегляди

Орбан хоче дочекатися Трампа, перш ніж продовжувати санкції ЄС проти рф - Bloomberg

Віктор Орбан повідомив лідерам ЄС, що не готовий продовжувати санкції проти росії до інавгурації Трампа в США. На саміті ЄС прем'єр Угорщини закликав європейців "виявити стратегічне терпіння".

Війна • 20 грудня, 08:44 • 22042 перегляди

Зеленський про оновлену ядерну доктрину рф: “путін показує світові, що хоче знищити Україну та інші країни”

Президент України прокоментував оновлену ядерну доктрину рф на зустрічі з прем'єром Данії. Зеленський наголосив, що путін демонструє намір знищити не лише Україну, а й інші країни.

Війна • 19 листопада, 17:42 • 24460 перегляди