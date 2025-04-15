Держсекретар Рубіо заявив, що США не планують анексувати Гренландію, наголошуючи на повазі до самовизначення гренландців. Він закликав Данію зосередитися на бажанні Гренландії до незалежності.
Дональд Трамп заявив, що анексія Гренландії неминуча, можливо, без військової сили. Він додав, що країна важлива для міжнародної безпеки.
Прем'єр-міністр Данії відповіла на звинувачення віцепрезидента США щодо недостатнього захисту Гренландії. Міністр закордонних справ Данії розкритикував США за тон.
Віце-президент США Венс відвідав космічну базу Пітуффік у Гренландії після заяв Трампа про важливість регіону для нацбезпеки. Данія критикує тиск США та підкреслює опір.
У Гренландії відбулися найбільші в історії протести через заяви Трампа про анексію острова. Тисячі людей вийшли на вулиці, демонструючи єдність у питанні територіальної цілісності.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що не відкидає можливості розміщення ядерної зброї в країні. Вона відкрита до пропозицій щодо створення спільного європейського ядерного стримування.
Метте Фредеріксен заявила, що членство України в НАТО є найсильнішою та найдешевшою гарантією безпеки. Прем'єрка закликала європейські країни збільшити підтримку України та застерегла від тимчасового припинення вогню.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон анонсував збільшення військової допомоги Україні після нещодавнього пакету в €100 млн на ППО. Швеція також планує обмежити прибутки рф від експорту нафти.
53% громадян Данії підтримують участь датських військових у миротворчій місії в Україні. Більшість данців також виступають за вступ України до ЄС (66%) та НАТО (68%).
Президент України провів серію телефонних розмов з лідерами ПАР, Фінляндії, Франції, Данії, Канади та Норвегії. Обговорювалися питання безпеки, постачання зброї, санкції проти агресора та енергетична співпраця.
Президент України обговорив з Метте Фредеріксен європейські справи та питання миру. Зеленський подякував за постачання зброї та спільне виробництво.
Уряд Данії створює оборонний фонд на 50 млрд крон для швидкої закупівлі військового обладнання. Витрати на оборону в 2025-2026 роках перевищать 3% ВВП країни, що є рекордом за останні 50 років.
Метте Фредеріксен заявила, що поточна геополітична ситуація гірша за холодну війну. Данія планує збільшити оборонні витрати та розширити повноваження оборонного відомства.
Президент України провів телефонну розмову з французьким лідером після екстреної зустрічі в Парижі. Сторони погодились, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки, а не крихке припинення вогню.
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про необхідність переозброєння Європи через загрозу від росії. Вона наголосила на важливості не допустити поширення російської агресії за межі України.
У Парижі відбудеться неформальна зустріч глав урядів восьми європейських країн щодо України. На зустрічі присутні лідери ЄС і НАТО, включно з Макроном, Шольцем та іншими високопоставленими чиновниками.
Александр Стубб представив три етапи досягнення миру в Україні на Мюнхенській конференції. План включає переозброєння України, міжнародний моніторинг припинення вогню та довготривалі переговори.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що членство в НАТО - найкращий захист для України.
Україна очікує від нового пакету санкцій ЄС обмежень проти російської нафти та тіньового флоту. Зеленський обговорив це питання з прем'єр-міністеркою Данії під час зустрічі.
Лідери ЄС підтримують територіальну цілісність Данії та виступають проти планів США щодо Гренландії. НАТО пропонує посилити військову присутність в арктичному регіоні за участю північних союзників.
Лідери ЄС на зустрічі в Брюсселі обговорили можливу відповідь на анонсовані Трампом нові мита для європейських товарів. Європейські очільники заявили про єдність у протистоянні торговельним обмеженням США.
Данія звернулася до Франції за допомогою через побоювання щодо територіальних претензій США на Гренландію. Міністр закордонних справ Франції підтвердив готовність надати військову підтримку на прохання Данії.
Президент США Дональд Трамп висловив впевненість у можливості включення Гренландії до складу США для "захисту вільного світу".
Прем'єр Гренландії Муте Егеде оголосив про підготовку проекту конституції для незалежності від Данії. Данія визнає прагнення Гренландії легітимним, але прагне зберегти цілісність королівства.
Муте Егеде погодився обговорити з новообраним президентом США його прагнення встановити контроль над Гренландією. Острів, який є самоврядною територією Данії, прагне незалежності, але готовий до діалогу.
Франція застерегла Трампа від загроз суверенним кордонам ЄС після його відмови виключити військові дії щодо Гренландії. Міністр закордонних справ Франції наголосив, що ЄС не дозволить атакувати свої кордони.
Метте Фредеріксен підготувала свій будинок до можливих кібератак з боку росії. Вона закликала данців також запастися водою, консервами та радіоприймачами на випадок надзвичайних ситуацій.
Уряд Данії оголосив про виділення понад 1,5 млрд доларів на оборону Гренландії. Рішення ухвалено після того, як Трамп знову заявив про необхідність США володіти арктичною територією.
Віктор Орбан повідомив лідерам ЄС, що не готовий продовжувати санкції проти росії до інавгурації Трампа в США. На саміті ЄС прем'єр Угорщини закликав європейців "виявити стратегічне терпіння".
Президент України прокоментував оновлену ядерну доктрину рф на зустрічі з прем'єром Данії. Зеленський наголосив, що путін демонструє намір знищити не лише Україну, а й інші країни.