Метте Фредеріксен

Прем'єр Гренландії готовий до переговорів з Трампом, який хоче контролювати острів

Муте Егеде погодився обговорити з новообраним президентом США його прагнення встановити контроль над Гренландією. Острів, який є самоврядною територією Данії, прагне незалежності, але готовий до діалогу.