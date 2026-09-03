Данія вперше направила призовників до Гренландії на тлі намірів Трампа придбати острів - Reuters

На тлі заяв президента США Дональда Трампа про намір придбати острів Гренландія, Данія вперше за останні роки направила призовників. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Данські призовники увійшли до першої групи в межах нової розширеної програми військового призову. Метою даної програми є підготовка військовослужбовців до дій в одному з найбільш стратегічно важливих і складних регіонів Королівства Данії.

Крім того, офіційний Копенгаген пообіцяв виділити мільярди доларів на зміцнення оборони Гренландії.

Додатково

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відкинула чергові заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого переходу Гренландії під контроль Сполучених Штатів, наголосивши, що острів не продається.

Також УНН повідомляв, що у Гренландії відкрили консульство США на тлі протестів проти американського впливу. Місцеві міністри відмовилися відвідувати офіційну церемонію.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Гренландія "поки що" є частиною Данії.