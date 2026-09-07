США готують новий раунд переговорів України та рф: що відомо про строки

Сполучені Штати розраховують найближчим часом відновити тристоронній переговорний формат за участі України, США та росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Le Figaro.

Водночас у кремлі заявляють, що не виключають нового раунду переговорів, однак конкретних дат наразі немає. На тлі цього в медіа з’явилися повідомлення про можливе відновлення переговорного процесу після виборів до держдуми рф, які відбудуться 18–20 вересня

Деталі

5 вересня спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели у москві понад тригодинну зустріч із російським диктатором володимиром путіним. За словами помічника путіна юрія ушакова, сторони обговорювали можливі шляхи завершення війни.

Американська сторона після зустрічі повідомила про "змістовне" обговорення подальших кроків, однак про конкретні домовленості щодо нового раунду переговорів не оголошувалося.

Видання Le Figaro, описуючи візити американських представників до москви та Києва, зазначило, що їхнє дипломатичне турне не призвело до публічно зафіксованого прориву.

Наступного дня, 6 вересня, Віткофф і Кушнер прибули до Києва та провели переговори з Президентом України Володимиром Зеленським і українською делегацією. Кушнер заявив, що Вашингтон прагне повернутися до тристороннього формату переговорів між США, Україною та росією і розраховує на прогрес "дуже скоро". При цьому американські представники публічно не заявляли, що росія нібито погодиться на переговори лише після парламентських виборів.

У неділю, 7 вересня, речник кремля дмитро пєсков також заявив, що москва не виключає відновлення переговорів з Україною та США. Водночас він наголосив, що говорити про конкретну дату або місце нового раунду поки зарано.

Звідки з’явилася дата після 20 вересня

Раніше глава Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю The New York Times припустив, що переговорний процес за посередництва США може активізуватися наприкінці вересня, після виборів до держдуми рф, запланованих на 18–20 вересня. Буданов зазначав, що переговори зрештою мають привести до певного результату, та допускав, що новий етап дипломатичних контактів може розпочатися з чергових поїздок Віткоффа і Кушнера.

Тому прив’язка можливого відновлення переговорів до завершення виборів у росії наразі — прогноз української сторони, а не офіційно оголошеною домовленістю між москвою і Вашингтоном.

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Контекст

Після переговорів у Києві український лідер Володимир Зеленський заявив, що сторони обговорювали можливості відновлення переговорного процесу, гарантії безпеки для України та економічну підтримку. За його словами, територіальні питання залишаються одним із найбільш складних пунктів і можуть вирішуватися лише на рівні лідерів.

Водночас суттєвих змін у позиції москви наразі не зафіксовано. Після зустрічі з американськими представниками путін знову заявляв про необхідність досягнення цілей рф та усунення так званих "першопричин" війни.

Одним із ключових каменів спотикання залишаються територіальні вимоги росії, зокрема щодо частини Донеччини, яка перебуває під контролем України. Київ такі вимоги відкидає.