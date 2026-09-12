CNN: Буданов посилює міжнародну роль України через протидію рф

Голова Офісу Президента України Кирило Буданов посилює міжнародну роль України, показуючи здатність протидіяти російській загрозі. Про це йдеться в матеріалі CNN, передає УНН.

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Журналісти звернули увагу на допис Буданова в соцмережі "Х", де він похвалив роботу української воєнної розвідки із захисту державних інтересів по всьому світу - "від росії до Африки, у костюмі та в камуфляжі".

Також CNN нагадало заяву Буданова 2023 року про те, що мета України - "вбивати росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України".

У матеріалі також зазначається, що Україна використовує здобутий у війні з рф досвід для підготовки іноземних партнерів. Зокрема, йдеться про досвід у сфері застосування безпілотників і протидії дронам Shahed.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов анонсував новий раунд переговорів у межах мирних зусиль з завершення війни, за посередництва США, як очікується, ще цього місяця.