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Буданов не очікує умов для припинення вогню до весни, але анонсував переговори за посередництва США - NYT

Київ • УНН

 • 766 перегляди

Кирило Буданов очікує відновлення переговорів за посередництва США до кінця вересня. Він заявив, що умови для припинення вогню навряд чи з'являться до весни.

Буданов не очікує умов для припинення вогню до весни, але анонсував переговори за посередництва США - NYT

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов анонсував новий раунд переговорів у межах мирних зусиль з завершення війни, за посередництва США, як очікується, ще цього місяця. Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times, оприлюдненому 4 вересня, пише УНН.

Деталі

Буданов сказав у приблизно годинному інтерв'ю, що "переговори, за посередництва адміністрації Трампа, очікуються до кінця вересня, за кілька днів після парламентських виборів у росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у США".

За його словами, "процес, як очікується, відновиться з візитом до Києва Стіва Віткоффа, посланця адміністрації щодо миру, та Джареда Кушнера, зятя президента Трампа".

Хоча Віткофф та Кушнер кілька разів їздили до москви, вони не були в Києві, попри численні офіційні запрошення, зауважує видання.

Хоча переговори можуть відновитися цього місяця, сказав Буданов, "умови для припинення вогню навряд чи з'являться до весни". "Очікується, що росія спробує зламати Україну в черговій стратегічній зимовій бомбардувальній кампанії, четвертій у війні", - ідеться при цьому у публікації.

"Переговори рано чи пізно до чогось призведуть. Ви не можете воювати все життя", - зауважив він.

Доповнення

Голова МЗС України Андрій Сибіга 3 вересня анонсував "нову динаміку" у мирних зусиллях задля закінчення війни рф проти України, з поверненням активної політико-дипломатичної фази, але зауважив, що досягти цього без участі американської сторони нереалістично.   

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планували відвідати москву та Київ 5-6 вересня, але, як повідомило джерело одного зі ЗМІ, Віткофф "почав лякатися". Це спонукало до обговорення альтернативних планів.

Про те, що спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер домовилися вперше відвідати Київ у межах мирних зусиль для припинення війни, повідомлялося ще у липні.

Наприкінці серпня зазначали, що візит Віткоффа та Кушнера до України, на тлі посилення ракетних і дронових атак рф на Київ, відклали, але не скасували.

Президент України Володимир Зеленський 3 вересня підтвердив, що у найближчі дні може відбутись візит спецпредставників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, але спершу вони відвідають москву.

4 вересня джерело росЗМІ повідомило, що американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають росію та Україну в суботу та неділю, 5 та 6 вересня.

Юлія Шрамко

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