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"Є попередні дати" - Зеленський анонсував візит Віткоффа та Кушнера до москви та Києва

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Зеленський заявив, що спецпредставники президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер найближчими днями можуть приїхати до Києва. Перед цим вони відвідають москву.

"Є попередні дати" - Зеленський анонсував візит Віткоффа та Кушнера до москви та Києва

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у найближчі дні може відбутись візит спецпредставників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, але спершу вони відвідають москву, передає УНН.

Деталі

Зеленський провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками Президента Америки.

Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей. Є попередні дати. Розраховуємо побачити представників Президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є: буде зустріч у них у москві та в Києві. Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо 

- заявив Зеленський.

За його словами, важливо, щоб Америка була й надалі активною.

Готові до зустрічей із ними в Україні – на рівні, змістовно 

- резюмував Глава держави. 

Нагадаємо

31 серпня Президент України Володимир Зеленський заявив про "хорошу розмову" із представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, йшлося про визначення дати візиту в Україну.

Візит Віткоффа та Кушнера до України відклали, але не скасували - ЗМІ24.08.26, 12:25 • 21857 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Київ