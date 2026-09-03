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"Есть предварительные даты" — Зеленский анонсировал визит Виткоффа и Кушнера в москву и Киев

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Зеленский заявил, что спецпредставители президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни могут приехать в Киев. Перед этим они посетят москву.

"Есть предварительные даты" — Зеленский анонсировал визит Виткоффа и Кушнера в москву и Киев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни может состояться визит спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, но сначала они посетят москву, передает УНН.

Детали

Зеленский провел совещание с командой, которая занимается переговорами с представителями Президента Америки.

Фактически 24/7 мы с ними на связи и сейчас готовимся к встречам. Есть предварительные даты. Рассчитываем увидеть представителей Президента Америки здесь, в Киеве. Подтверждение от них есть: состоится встреча у них в москве и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно 

- заявил Зеленский.

По его словам, важно, чтобы Америка и впредь была активной.

Готовы к встречам с ними в Украине – на уровне, содержательно 

- резюмировал Глава государства. 

Напомним

31 августа Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "хорошем разговоре" с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, речь шла об определении даты визита в Украину.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину отложили, но не отменили - СМИ24.08.26, 12:25 • 21859 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Киев