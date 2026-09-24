Четыре "Циркона" и три баллистические ракеты обезвредили над Украиной во время массированной атаки рф
Киев • УНН
Ночью россия запустила по Украине 282 дрона и ракеты, в частности «Цирконы» и баллистические ракеты. ПВО уничтожила или подавила 227 целей.
россия в ночь на 24 сентября нанесла по Украине удары ракетами, в том числе "Цирконами" и баллистическими ракетами, а также 282 дронами; сбиты или подавлены 4 "Циркона", 3 баллистические ракеты и 220 дронов, в том числе "Бандероль". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Чем и откуда атаковала россия
По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 сентября (с 18:00 23 сентября) противник атаковал противокорабельными ракетами "Циркон" из Курской, Ростовской, Орловской обл. рф, баллистическими ракетами Искандер-М/С-400/KN-23 из Курской и Брянской обл. рф, 282 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", барражирующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым и акватории Азовского моря.
Куда ударил враг
"Основные направления удара — Одесская область, Киевская область", — говорится в сообщении.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 227 целей:
- 4 противокорабельные ракеты “Циркон”;
- 3 баллистические ракеты Искандер- М/С-400/KN-23;
- 1 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 219 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов.
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 13 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 10 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся десятки вражеских БпЛА.
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