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Четыре "Циркона" и три баллистические ракеты обезвредили над Украиной во время массированной атаки рф

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Ночью россия запустила по Украине 282 дрона и ракеты, в частности «Цирконы» и баллистические ракеты. ПВО уничтожила или подавила 227 целей.

Четыре "Циркона" и три баллистические ракеты обезвредили над Украиной во время массированной атаки рф

россия в ночь на 24 сентября нанесла по Украине удары ракетами, в том числе "Цирконами" и баллистическими ракетами, а также 282 дронами; сбиты или подавлены 4 "Циркона", 3 баллистические ракеты и 220 дронов, в том числе "Бандероль". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Чем и откуда атаковала россия

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 сентября (с 18:00 23 сентября) противник атаковал противокорабельными ракетами "Циркон" из Курской, Ростовской, Орловской обл. рф, баллистическими ракетами Искандер-М/С-400/KN-23 из Курской и Брянской обл. рф, 282 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", барражирующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым и акватории Азовского моря.

Куда ударил враг

"Основные направления удара — Одесская область, Киевская область", — говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 227 целей:

  • 4 противокорабельные ракеты “Циркон”;
    • 3 баллистические ракеты Искандер- М/С-400/KN-23;
      • 1 "Бандероль"/"Дань-Т";
        • 219 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов.

          Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 13 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 10 локациях.

          Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся десятки вражеских БпЛА.

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          Юлия Шрамко

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