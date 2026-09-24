россияне прицельно ударили по храму святого Иоанна Предтечи в Краматорске, есть раненые
Киев • УНН
Удар РФ разрушил храм в честь святого Иоанна Предтечи в Краматорске. Повреждены стены, кровля и купол, сообщается о раненых.
россияне нанесли прицельный удар по храму в честь святого Иоанна Предтечи в Краматорске. Соответствующее видео в Facebook обнародовал волонтер Богдан Зуяков, сообщает УНН.
Детали
"Удар прямо по церкви! К сожалению, есть раненые… Навыки оказания домедицинской помощи с каждым днем оттачиваются до максимума", — говорится в подписи к видео.
Уничтожение храма в Краматорске подтвердили и в информационно-просветительском отделе УПЦ (МП).
Зафиксированы серьезные разрушения стен, кровли и купола. Металлический каркас сооружения скрутило взрывной волной, вся территория завалена обломками
Напомним
В результате российского удара по Краматорску 11 августа возник пожар в церкви. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 140 кв. м, обошлось без пострадавших.
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