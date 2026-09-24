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россияне прицельно ударили по храму святого Иоанна Предтечи в Краматорске, есть раненые

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Удар РФ разрушил храм в честь святого Иоанна Предтечи в Краматорске. Повреждены стены, кровля и купол, сообщается о раненых.

россияне прицельно ударили по храму святого Иоанна Предтечи в Краматорске, есть раненые

россияне нанесли прицельный удар по храму в честь святого Иоанна Предтечи в Краматорске. Соответствующее видео в Facebook обнародовал волонтер Богдан Зуяков, сообщает УНН.

Детали

"Удар прямо по церкви! К сожалению, есть раненые… Навыки оказания домедицинской помощи с каждым днем оттачиваются до максимума", — говорится в подписи к видео.

Уничтожение храма в Краматорске подтвердили и в информационно-просветительском отделе УПЦ (МП).

Зафиксированы серьезные разрушения стен, кровли и купола. Металлический каркас сооружения скрутило взрывной волной, вся территория завалена обломками

— констатировали в УПЦ (МП).

Напомним

В результате российского удара по Краматорску 11 августа возник пожар в церкви. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 140 кв. м, обошлось без пострадавших.

россияне сожгли уникальную деревянную церковь XVIII века на Херсонщине03.08.26, 23:59 • 6854 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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