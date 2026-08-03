россияне сожгли уникальную деревянную церковь XVIII века на Херсонщине

В Херсонской области российские оккупанты с помощью БПЛА дотла сожгли Свято-Введенскую церковь — уникальный памятник архитектуры XVIII века. Об этом сообщает Херсонская ОВА, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этот храм был единственным в Украине сохранившимся образцом деревянного казацкого сакрального зодчества той эпохи.

Его возвели из дубовых бревен в 1725 году в крепости Переволочной без использования металлических гвоздей. В 1784 году казаки разобрали сооружение, сплавили его по Днепру в Берислав и снова собрали на новом месте. С тех пор здание было тесно связано с историей основания и развития города - указывают в ОВА.

Там добавляют, что храм устоял во время многих исторических потрясений и советских антирелигиозных кампаний, но был уничтожен огнем из-за российской атаки.

Напомним

В мае россияне уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Закотном на Донетчине.

россияне дважды за сутки атаковали Балаклею и сожгли местный храм