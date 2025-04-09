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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28066 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской области авто полиции подорвалось на мине: детали инцидента

В Бериславе авто полиции наехало на мину, вероятно, типа "лепесток". Повреждено колесо, но полицейские не пострадали. За сутки в Херсонской области 1 человек погиб, 14 ранены из-за обстрелов рф.

Война • 22 марта, 09:37 • 14041 просмотра

Ночная атака рф дроном унесла жизнь мужчины в Херсонской области

В Херсонской области российские военные атаковали дроном 42-летнего жителя Берислава. В результате сброса взрывчатки с БпЛА мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

Война • 10 февраля, 06:44 • 26745 просмотра

На Херсонщине россияне ударили по сотовой вышке и энергоинфраструктуре, за сутки двое погибших

Российские войска нанесли удары по критической и энергетической инфраструктуре Херсонской области. В результате обстрелов погибли два человека, семеро - травмировались.

Война • 24 октября, 06:01 • 22278 просмотра

В Херсоне и пригороде из-за атак рф трое раненых, в области полицейское авто наехало на мину

В результате обстрелов РФ в Херсоне и пригороде ранены три человека. Повреждены 43 объекта, включая дома и инфраструктуру. Полицейский автомобиль наехал на мину «лепесток».

Общество • 23 октября, 08:00 • 36792 просмотра

россияне обстреляли 20 населенных пунктов Херсонщины за сутки: 6 раненых

За сутки российские войска атаковали 20 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате обстрелов 6 человек получили ранения.

Война • 17 октября, 06:48 • 16169 просмотра

Армия рф атаковала с дрона пригород Херсона: ранен 18-летний парень

Российские войска атаковали с дрона Антоновку Херсонской области, ранив 18-летнего парня. Пострадавший получил взрывную травму и ранение голени, самостоятельно обратился в больницу за помощью.

Война • 15 октября, 10:50 • 15375 просмотра

Армия рф утром ударила дронами по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавшие

Утром в Бериславе на Херсонщине в результате атаки российских дронов пострадали двое местных жителей. За сутки в области погибли 4 человека, 6 получили ранения из-за вражеских обстрелов.

Война • 15 октября, 06:10 • 16509 просмотра

На Херсонщине из-за российских обстрелов ранены три человека

В результате российских атак на Херсонскую область 12 октября ранены три человека. Враг обстрелял несколько населенных пунктов, повредив критическую инфраструктуру, жилые дома и сотовую вышку.

Общество • 13 октября, 06:01 • 50992 просмотра

На Херсонщине с 15 октября продлят комендантский час: сколько продлится

С 15 октября комендантский час в Херсонской области продлится с 20:00 до 06:00. Это решение связано с уменьшением светового дня и безопасностью граждан.

Общество • 11 октября, 09:29 • 15822 просмотра

На Херсонщине россияне попали в объект критической инфраструктуры, за сутки из-за обстрелов трое травмированных

На Херсонщине оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов, попав в объект критической инфраструктуры. В результате атак повреждены дома, транспорт и ранены три человека.

Война • 11 октября, 07:40 • 15244 просмотра

В Херсонской области уничтожили "шахед", из-за атак рф 1 погибший и 10 раненых

Оккупанты атаковали 16 населенных пунктов Херсонской области, повредив гражданские объекты. В результате обстрелов погиб 1 человек, 10 получили ранения. ПВО сбила один вражеский дрон.

Война • 10 октября, 06:00 • 14379 просмотра

В Херсонской области из-за атак рф есть погибший и 16 раненых

Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Херсонской области. Повреждены образовательные и медицинские учреждения, библиотека, жилые дома, техника. В результате атак 1 человек погиб, 16 ранены.

Война • 9 октября, 06:00 • 16216 просмотра

россияне атаковали Берислав: ранен 63-летний мужчина

В Бериславе в результате атаки российского дрона ранен 63-летний местный житель. Пострадавший получил взрывную травму и осколочное ранение ноги, он доставлен в больницу.

Общество • 8 октября, 11:05 • 14704 просмотра

В результате обстрелов Херсонщины погиб один человек, еще 15 получили ранения - ОВА

Российские войска обстреляли ряд населенных пунктов Херсонской области. В результате ударов погиб один человек, 15 получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Общество • 6 октября, 07:33 • 20729 просмотра

Херсонскую область с самого утра атаковала российская авиация: попали по жилой застройке

Оккупанты нанесли авиаудар по жилой застройке в Бериславской громаде Херсонской области. В результате атаки повреждено около 20 домов, информации о пострадавших нет.

Война • 3 октября, 06:56 • 15448 просмотра

В Херсонской области из-за атак рф 17 раненых, враг попал в критическую инфрастуктуру

Оккупанты обстреляли 24 населенных пункта Херсонской области, нанеся ракетные удары по Бериславскому району. Повреждена критическая инфраструктура, образовательные учреждения и жилые кварталы, ранены 17 человек.

Война • 1 октября, 05:55 • 15180 просмотра

В Херсоне с утра уже 3 пострадавших из-за атак рф дронами, в области еще 3 раненых

Российские войска атаковали Херсон и область, в том числе дронами. В результате ударов сегодня пострадали по меньшей мере 6 человек, которые получили взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Война • 30 сентября, 08:51 • 17754 просмотра

россияне обстреляли Берислав на Херсонщине: ранены двое пожилых людей

В результате артобстрела Берислава на Херсонщине ранены 70-летний мужчина и 60-летняя женщина. За сутки российские войска обстреляли 22 населенных пункта области, 4 человека погибли, 10 ранены.

Общество • 29 сентября, 09:22 • 20705 просмотра

российские дроны атаковали Херсонскую область: еще 6 раненых гражданских

В результате атак российских дронов на Херсонщине пострадали 6 гражданских. Пострадавшие получили контузии, взрывные травмы и осколочные ранения в Бериславе, Станиславской общине, Херсоне и Киндийке.

Война • 26 сентября, 14:01 • 16789 просмотра

Атаки рф в Херсонской области унесли жизнь еще одного человека, еще трое ранены

В Бериславе от удара БпЛА погиб 60-летний мужчина, ранена 70-летняя женщина. В Херсоне пострадала 66-летняя женщина, в селе Станислав - 40-летний мужчина от атаки дрона.

Война • 24 сентября, 13:48 • 13625 просмотра

В Херсонской области войска рф попали в жилые кварталы: 13 раненых

Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Херсонской области, повредив жилые кварталы и инфраструктуру. В результате вражеских атак 13 человек получили ранения, повреждены 19 домов, газопроводы и автомобили.

Война • 24 сентября, 07:17 • 20049 просмотра

В Херсонской области войска рф попали в банк, за сутки есть погибший и 7 раненых

Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области. Повреждены админздания, банк, жилые дома, газопровод и транспорт. В результате атак 1 человек погиб, 7 получили ранения.

Война • 23 сентября, 05:49 • 19604 просмотра

Атаки рф дронами в Херсонской области продолжаются: трое пострадавших в Бериславе и Херсоне

В Днепровском районе Херсона и Бериславе в результате атак российских дронов пострадали три человека. Все пострадавшие получили взрывные травмы и ранения различной степени тяжести, они госпитализированы.

Война • 21 сентября, 10:43 • 17454 просмотра

В Херсонской области из-за атак рф за сутки есть погибший и 4 раненых

Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате вражеских атак погиб 1 человек, еще 4 получили ранения.

Война • 18 сентября, 05:38 • 18390 просмотра

Враг обстрелял Херсонскую область: среди пострадавших есть ребенок

За сутки оккупанты атаковали критическую инфраструктуру, образовательные учреждения и жилые дома на Херсонщине. В результате обстрелов пострадали 6 человек, в том числе один ребенок.

Война • 17 августа, 07:24 • 27594 просмотра

Оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского в Бериславе: мужчину госпитализировали

58-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной с российского дрона в Бериславе. Пострадавший госпитализирован с множественными травмами, включая осколочные ранения и черепно-мозговую травму.

Война • 16 августа, 19:04 • 43600 просмотра

В Херсонской области враг попал в инфраструктуру и гуманитарный штаб, есть погибший и 5 раненых

Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов Херсонской области. Повреждена критическая инфраструктура, жилые дома и частные автомобили. В результате атак погиб 1 человек, 5 ранены, среди них ребенок.

Война • 16 августа, 05:28 • 19801 просмотра

В Херсонской области ночью были уничтожены 8 "шахедов", из-за атак рф есть погибший и 13 раненых

Оккупанты обстреляли населенные пункты Херсонской области, повредив инфраструктуру и жилые дома. В результате атак погиб 1 человек, 13 ранены, включая ребенка. ПВО сбила 8 дронов "Шахед"

Война • 15 августа, 06:23 • 26567 просмотра

Херсонщина: оккупанты ударили по Бериславу, 45-летний мужчина получил ожоги

Армия рф обстреляла Берислав на Херсонщине. 45-летний мужчина получил ожоги туловища, конечностей и лица во время тушения пожара, вызванного обстрелом. Пострадавший госпитализирован.

Война • 14 августа, 12:43 • 19304 просмотра

В Херсонской области россияне попали в инфраструктуру, 6 раненых

Враг атаковал 17 населенных пунктов Херсонской области, включая Херсон. Повреждена критическая инфраструктура, жилые дома и социальные объекты, 6 человек получили ранения.

Война • 14 августа, 05:38 • 26385 просмотра