В Бериславе авто полиции наехало на мину, вероятно, типа "лепесток". Повреждено колесо, но полицейские не пострадали. За сутки в Херсонской области 1 человек погиб, 14 ранены из-за обстрелов рф.
В Херсонской области российские военные атаковали дроном 42-летнего жителя Берислава. В результате сброса взрывчатки с БпЛА мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.
Российские войска нанесли удары по критической и энергетической инфраструктуре Херсонской области. В результате обстрелов погибли два человека, семеро - травмировались.
В результате обстрелов РФ в Херсоне и пригороде ранены три человека. Повреждены 43 объекта, включая дома и инфраструктуру. Полицейский автомобиль наехал на мину «лепесток».
За сутки российские войска атаковали 20 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате обстрелов 6 человек получили ранения.
Российские войска атаковали с дрона Антоновку Херсонской области, ранив 18-летнего парня. Пострадавший получил взрывную травму и ранение голени, самостоятельно обратился в больницу за помощью.
Утром в Бериславе на Херсонщине в результате атаки российских дронов пострадали двое местных жителей. За сутки в области погибли 4 человека, 6 получили ранения из-за вражеских обстрелов.
В результате российских атак на Херсонскую область 12 октября ранены три человека. Враг обстрелял несколько населенных пунктов, повредив критическую инфраструктуру, жилые дома и сотовую вышку.
С 15 октября комендантский час в Херсонской области продлится с 20:00 до 06:00. Это решение связано с уменьшением светового дня и безопасностью граждан.
На Херсонщине оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов, попав в объект критической инфраструктуры. В результате атак повреждены дома, транспорт и ранены три человека.
Оккупанты атаковали 16 населенных пунктов Херсонской области, повредив гражданские объекты. В результате обстрелов погиб 1 человек, 10 получили ранения. ПВО сбила один вражеский дрон.
Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Херсонской области. Повреждены образовательные и медицинские учреждения, библиотека, жилые дома, техника. В результате атак 1 человек погиб, 16 ранены.
В Бериславе в результате атаки российского дрона ранен 63-летний местный житель. Пострадавший получил взрывную травму и осколочное ранение ноги, он доставлен в больницу.
Российские войска обстреляли ряд населенных пунктов Херсонской области. В результате ударов погиб один человек, 15 получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.
Оккупанты нанесли авиаудар по жилой застройке в Бериславской громаде Херсонской области. В результате атаки повреждено около 20 домов, информации о пострадавших нет.
Оккупанты обстреляли 24 населенных пункта Херсонской области, нанеся ракетные удары по Бериславскому району. Повреждена критическая инфраструктура, образовательные учреждения и жилые кварталы, ранены 17 человек.
Российские войска атаковали Херсон и область, в том числе дронами. В результате ударов сегодня пострадали по меньшей мере 6 человек, которые получили взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В результате артобстрела Берислава на Херсонщине ранены 70-летний мужчина и 60-летняя женщина. За сутки российские войска обстреляли 22 населенных пункта области, 4 человека погибли, 10 ранены.
В результате атак российских дронов на Херсонщине пострадали 6 гражданских. Пострадавшие получили контузии, взрывные травмы и осколочные ранения в Бериславе, Станиславской общине, Херсоне и Киндийке.
В Бериславе от удара БпЛА погиб 60-летний мужчина, ранена 70-летняя женщина. В Херсоне пострадала 66-летняя женщина, в селе Станислав - 40-летний мужчина от атаки дрона.
Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Херсонской области, повредив жилые кварталы и инфраструктуру. В результате вражеских атак 13 человек получили ранения, повреждены 19 домов, газопроводы и автомобили.
Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области. Повреждены админздания, банк, жилые дома, газопровод и транспорт. В результате атак 1 человек погиб, 7 получили ранения.
В Днепровском районе Херсона и Бериславе в результате атак российских дронов пострадали три человека. Все пострадавшие получили взрывные травмы и ранения различной степени тяжести, они госпитализированы.
Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате вражеских атак погиб 1 человек, еще 4 получили ранения.
За сутки оккупанты атаковали критическую инфраструктуру, образовательные учреждения и жилые дома на Херсонщине. В результате обстрелов пострадали 6 человек, в том числе один ребенок.
58-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной с российского дрона в Бериславе. Пострадавший госпитализирован с множественными травмами, включая осколочные ранения и черепно-мозговую травму.
Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов Херсонской области. Повреждена критическая инфраструктура, жилые дома и частные автомобили. В результате атак погиб 1 человек, 5 ранены, среди них ребенок.
Оккупанты обстреляли населенные пункты Херсонской области, повредив инфраструктуру и жилые дома. В результате атак погиб 1 человек, 13 ранены, включая ребенка. ПВО сбила 8 дронов "Шахед"
Армия рф обстреляла Берислав на Херсонщине. 45-летний мужчина получил ожоги туловища, конечностей и лица во время тушения пожара, вызванного обстрелом. Пострадавший госпитализирован.
Враг атаковал 17 населенных пунктов Херсонской области, включая Херсон. Повреждена критическая инфраструктура, жилые дома и социальные объекты, 6 человек получили ранения.