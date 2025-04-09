Атаки рф дронами в Херсонской области продолжаются: трое пострадавших в Бериславе и Херсоне

В Днепровском районе Херсона и Бериславе в результате атак российских дронов пострадали три человека. Все пострадавшие получили взрывные травмы и ранения различной степени тяжести, они госпитализированы.