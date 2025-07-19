российская армия атаковала 32 населенных пункта Херсонщины: есть погибшие и раненые

В пятницу, 18 июля, армия РФ атаковала 32 населенных пункта Херсонской области. Погиб один человек, 12 ранены. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Кизомыс, Янтарное, Зимовник, Белозерка, Софиевка, Береговое, Велетенское, Широкая Балка, Никольское, Понятовка, Берислав, Осокоровка, Высокое, Гавриловка, Вировка, Милово, Новорайск, Бургунка, Веселое, Зоревка, Ивановка, Качкаровка, Николаевка, Новоберислав, Новокаиры, Одрадокаменка, Токаревка, Украинка, Чернобаевка и город Херсон. - сообщил Прокудин.

По его словам, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 9 частных домов.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 12 - получили ранения - говорится в сообщении чиновника.

"Также оккупанты повредили Пункт Несокрушимости, здание местной пожарной охраны, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили", - добавил он.

Напомним

19 июля в Херсоне в результате атаки российского дрона на частный дом пострадали двое мужчин 28 и 34 лет. Их госпитализировали с взрывными и черепно-мозговыми травмами, одному диагностировано осколочное ранение голени.

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