19 липня у Корабельному районі Херсона внаслідок атаки російського дрона постраждали двоє людей. Про це інформує пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА), передає УНН.

Близько четвертої години ранку вибухнув ворожий дрон, який залетів у вікно приватного будинку. Внаслідок чого постраждали чоловіки, 28 та 34 років - йдеться у повідомленні.

Зазначаться, що потерпілих у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні. Медики діагностували у них вибухові та черепно-мозкові травми, у одного - уламкове поранення гомілки. Надано необхідну медичну допомогу.

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Президент Зеленський повідомив про непросту ситуацію на Сумщині та Харківщині, а також про атаки рф на Херсонщині та Миколаївщині. Обговорювалися засоби для знищення окупанта та далекобійних ударів.

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