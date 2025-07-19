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У Корабельному районі Херсона внаслідок атаки російського дрона постраждали двоє людей

Київ • УНН

 • 1266 перегляди

У Херсоні внаслідок атаки російського дрона на приватний будинок постраждали двоє чоловіків 28 та 34 років. Їх госпіталізували з вибуховими та черепно-мозковими травмами, одному діагностовано уламкове поранення гомілки.

У Корабельному районі Херсона внаслідок атаки російського дрона постраждали двоє людей

19 липня у Корабельному районі Херсона внаслідок атаки російського дрона постраждали двоє людей. Про це інформує пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА), передає УНН.

Близько четвертої години ранку вибухнув ворожий дрон, який залетів у вікно приватного будинку. Внаслідок чого постраждали чоловіки, 28 та 34 років

- йдеться у повідомленні.

Зазначаться, що потерпілих у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні. Медики діагностували у них вибухові та черепно-мозкові травми, у одного - уламкове поранення гомілки. Надано необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про непросту ситуацію на Сумщині та Харківщині, а також про атаки рф на Херсонщині та Миколаївщині. Обговорювалися засоби для знищення окупанта та далекобійних ударів.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Миколаївська область
Сумська область
Харківська область
Володимир Зеленський
Херсон
Tesla
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