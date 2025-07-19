У Корабельному районі Херсона внаслідок атаки російського дрона постраждали двоє людей
Київ • УНН
У Херсоні внаслідок атаки російського дрона на приватний будинок постраждали двоє чоловіків 28 та 34 років. Їх госпіталізували з вибуховими та черепно-мозковими травмами, одному діагностовано уламкове поранення гомілки.
19 липня у Корабельному районі Херсона внаслідок атаки російського дрона постраждали двоє людей. Про це інформує пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА), передає УНН.
Близько четвертої години ранку вибухнув ворожий дрон, який залетів у вікно приватного будинку. Внаслідок чого постраждали чоловіки, 28 та 34 років
Зазначаться, що потерпілих у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні. Медики діагностували у них вибухові та черепно-мозкові травми, у одного - уламкове поранення гомілки. Надано необхідну медичну допомогу.
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