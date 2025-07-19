З палаючих квартир в Одесі врятували п'ять осіб, одна врятована жінка загинула: в ДСНС показали наслідки

З палаючих квартир в Одесі врятували п'ять осіб, одна врятована жінка загинула. Унаслідок атаки загорілися верхні поверхи дев’ятиповерхового житлового будинку - вогонь охопив приміщення з шостого по дев’ятий поверх. Із пошкоджених квартир рятувальники евакуювали не лише мешканців, а й домашніх тварин. Про це інформує Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, передає УНН.

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За словами рятувальників, внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку.

Пожежу ліквідували рятувальники, разом з добровольцями.

З палаючих квартир врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула - йдеться у дописі.

На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції.

З пошкоджених квартир евакуювали домашніх тварин.

Від ДСНС залучались 58 рятувальників та 16 одиниць пожежної техніки.

Інформація щодо постраждалих встановлюється

Нагадаємо

В ніч на 19 липня Одесу атакували понад два десятки ворожих ударних дронів. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку, рятувальники проводили операцію з евакуації мешканців.

З початку повномасштабної війни українська ППО збила близько 25 тис. "шахедів" і майже 2,5 тисячі крилатих ракет