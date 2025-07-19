З палаючих квартир в Одесі врятували п'ять осіб, одна врятована жінка загинула: в ДСНС показали наслідки

$41.870.05
48.450.07
ukenru
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
18 липня, 18:06 • 28730 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 113201 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 73102 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
18 липня, 14:38 • 69689 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Ексклюзив
18 липня, 13:33 • 74331 перегляди
Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків
Ексклюзив
18 липня, 12:44 • 71094 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
18 липня, 11:59 • 56289 перегляди
Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах
18 липня, 11:37 • 56133 перегляди
Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори
18 липня, 10:40 • 198063 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу
18 липня, 07:05 • 109748 перегляди
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.9м/с
90%
743мм
Популярнi новини
У Полтаві пролунав вибух на тлі балістичної загрози18 липня, 16:48 • 25858 перегляди
Вибухи пролунали у Дніпрі на тлі балістичної загрози з Криму18 липня, 17:01 • 10436 перегляди
Ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей залишається непростою - Зеленський18 липня, 17:18 • 6720 перегляди
У Дніпрі пролунала серія вибухів - ОВА18 липня, 17:33 • 14062 перегляди
Вибухи лунають у Києві, працюють сили ППО18 липня, 19:06 • 18347 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 113191 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 107233 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 176316 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 198062 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 376950 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 28730 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 124196 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 128543 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 134607 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 246699 перегляди
Актуальне
Financial Times
Північний потік
Іскандер (ОТРК)
Tesla Model Y
The Times

З палаючих квартир в Одесі врятували п'ять осіб, одна врятована жінка загинула: в ДСНС показали наслідки

Київ • УНН

 • 548 перегляди

В Одесі внаслідок атаки загорілися верхні поверхи дев'ятиповерхового житлового будинку. З палаючих квартир врятували п'ять осіб, одна врятована жінка загинула. З пошкоджених квартир також евакуювали домашніх тварин.

З палаючих квартир в Одесі врятували п'ять осіб, одна врятована жінка загинула: в ДСНС показали наслідки

З палаючих квартир в Одесі врятували п'ять осіб, одна врятована жінка загинула. Унаслідок атаки загорілися верхні поверхи дев’ятиповерхового житлового будинку - вогонь охопив приміщення з шостого по дев’ятий поверх. Із пошкоджених квартир рятувальники евакуювали не лише мешканців, а й домашніх тварин. Про це інформує Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, передає УНН.

Деталі

За словами рятувальників, внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку.

Пожежу ліквідували рятувальники, разом з добровольцями.

З палаючих квартир врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула

- йдеться у дописі.

На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції.

З пошкоджених квартир евакуювали домашніх тварин.

Від ДСНС залучались 58 рятувальників та 16 одиниць пожежної техніки.

Інформація щодо постраждалих встановлюється

Нагадаємо

В ніч на 19 липня Одесу атакували понад два десятки ворожих ударних дронів. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку, рятувальники проводили операцію з евакуації мешканців.  

З початку повномасштабної війни українська ППО збила близько 25 тис. "шахедів" і майже 2,5 тисячі крилатих ракет18.07.25, 13:26 • 5258 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Національна поліція України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9