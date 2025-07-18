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З початку повномасштабної війни українська ППО збила близько 25 тис. "шахедів" і майже 2,5 тисячі крилатих ракет

Київ • УНН

 • 1978 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення українська протиповітряна оборона збила близько 25 тисяч ударних безпілотників типу "шахед" та майже 2,5 тисячі крилатих ракет. За словами Юрія Ігната, перший "шахед" було збито у жовтні 2022 року, а з 160 "кинджалів" збито 48.

З початку повномасштабної війни українська ППО збила близько 25 тис. "шахедів" і майже 2,5 тисячі крилатих ракет

З початку повномасштабного вторгнення росії українська протиповітряна оборона збила близько 25 тис. ударних безпілотників типу "шахед" і майже 2,5 тисячі крилатих ракет. Про це у телемарафоні повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Деталі

За його словами, дуже багато ворог запустив по нас саме ударних БПЛА типу "шахед".

Загалом зараз близько 25 тисяч збито саме "шахедів" на території нашої держави, відколи вони застосовується. Перший "шахед" було збито у жовтні 2022 року, він був іранського виробництва. Ну, а зараз росія вже має можливість масштабувати це виробництво і збільшувати цифру. Всього знімали ми мали такий антирекорд по запущених "шахедах" – це близько 350 штук за раз, решта - це імітатори

- поінформував Ігнат.

За його інформацією, ППО збила вже тисячі крилатих ракет.

Близько 2,5 тисячі, якщо я не помиляюсь, це тільки було збито Силами протиповітряної оборони. Зрозуміло, що по балістиці менший відсоток збиття. От, скажімо, кинджалів збито із 160 штук – 48. Але це дуже великий показник, з урахуванням того, що в нас тільки в травні 2023 року він з'явився. і збив тоді першу цю ракету. Тому, ще раз, повернемося до того, що щоб збивати балістику, нам потрібні засоби, які це можуть робити

- зазначив Ігнат.

Нагадаємо

Вранці у п'ятницю, 18 липня, російські війська здійснили чергову атаку на Дніпропетровщину, застосувавши ударні БПЛА. Удар прийшовся по Кам'янському району. В результаті загинули двоє людей, 11 поранених.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

СуспільствоВійна
Дніпропетровська область
Ігнат Юрій Робертович
Шахед-136
Україна
Іран
Tesla
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