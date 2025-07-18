С начала полномасштабной войны украинская ПВО сбила около 25 тыс. "шахедов" и почти 2,5 тысячи крылатых ракет

С начала полномасштабного вторжения россии украинская противовоздушная оборона сбила около 25 тыс. ударных беспилотников типа "шахед" и почти 2,5 тысячи крылатых ракет. Об этом в телемарафоне сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

По его словам, очень много враг запустил по нам именно ударных БПЛА типа "шахед".

Всего сейчас около 25 тысяч сбито именно "шахедов" на территории нашего государства, с тех пор как они применяются. Первый "шахед" был сбит в октябре 2022 года, он был иранского производства. Ну, а сейчас россия уже имеет возможность масштабировать это производство и увеличивать цифру. Всего снимали мы имели такой антирекорд по запущенным "шахедам" – это около 350 штук за раз, остальные - это имитаторы

По его информации, ПВО сбила уже тысячи крылатых ракет.

Около 2,5 тысячи, если я не ошибаюсь, это только было сбито Силами противовоздушной обороны. Понятно, что по баллистике меньший процент сбития. Вот, скажем, кинжалов сбито из 160 штук – 48. Но это очень большой показатель, с учетом того, что у нас только в мае 2023 года он появился. и сбил тогда первую эту ракету. Поэтому, еще раз, вернемся к тому, что чтобы сбивать баллистику, нам нужны средства, которые это могут делать